В аэропорт немецкого Гамбурга прорвался вооруженный мужчина с ребенком в заложниках

Вечера вечером в аэропорт города Гамбурга в Германии проник вооруженный человек. Правоохранители сообщили, что у него в заложниках его собственная четырехлетняя дочь.

Как пишет Deutsche Welle, ссылаясь на местные СМИ, вчера около 20:00 по местному времени (примерно 01:00 по времени Астаны) вооруженный мужчина за рулем автомобиля проник на летное поле аэропорта Гамбурга.

При этом, как отмечает CNN, ссылаясь на официального представителя местной полиции, 35-летний мужчина прорвался на своей машине в аэропорт и припарковался под самолетом. По состоянию на полночь воскресенья он находился в машине со своей четырехлетней дочерью.

По данным РИА Новости, возможной причиной взятия в заложники ребенка мог стать спор об опеке.

Также отмечается, что из-за сложившейся ситуации аэропорт был закрыт и временно прекратил воздушное сообщение.

При этом в начале марта неизвестные напали на посетителей центра Свидетелей Иеговы в Гамбурге. Тогда погибли по меньшей мере шесть человек, а еще семеро получили ранения.

Также в начале недели в Японии мужчина с огнестрельным оружием забаррикадировался в почтовом отделении недалеко от Токио и удерживал заложников. Подозреваемым оказался 86-летний пенсионер.