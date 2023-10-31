Вооруженный мужчина захватил почтовое отделение и взял заложников в Японии

Мужчина с огнестрельным оружием забаррикадировался в почтовом отделении недалеко от Токио и удерживал заложников. Подозреваемого задержали - им оказался 86-летний пенсионер.

По словам полицейских, в здании почты в Вараби сначала удерживались две сотрудницы почтовой службы, но одна из них была освобождена невредимой, пишет издание Kydo.

Также стражи порядка сообщили, что незадолго до захвата заложников в соседнем городе Тода произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека (40-летний врач и 60-летний пациент). Полицейские связывают два этих преступления - их мог совершить один и тот же человек.

По информации ТАСС, японская полиция арестовала вооруженного мужчину, который, как предполагают полицейские, полдня удерживал заложников в почтовом отделении - им оказался 86-летний Цунэо Судзуки.

По информации издания, вторая сотрудница почты, взятая в заложники, смогла сбежать.