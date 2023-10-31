Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Вооруженный мужчина захватил почтовое отделение и взял заложников в Японии

Опубликовано:

Подозреваемый с пистолетом
Подозреваемый. Фото: twitter.com/Gt8VUlzRG7buafO

Мужчина с огнестрельным оружием забаррикадировался в почтовом отделении недалеко от Токио и удерживал заложников. Подозреваемого задержали - им оказался 86-летний пенсионер.

По словам полицейских, в здании почты в Вараби сначала удерживались две сотрудницы почтовой службы, но одна из них была освобождена невредимой, пишет издание Kydo.

Также стражи порядка сообщили, что незадолго до захвата заложников в соседнем городе Тода произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека (40-летний врач и 60-летний пациент). Полицейские связывают два этих преступления - их мог совершить один и тот же человек.

По информации ТАСС, японская полиция арестовала вооруженного мужчину, который, как предполагают полицейские, полдня удерживал заложников в почтовом отделении - им оказался 86-летний Цунэо Судзуки.

По информации издания, вторая сотрудница почты, взятая в заложники, смогла сбежать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043451-vooruzhennyy-muzhchina-zahvatil-pochtovoe-otdelenie-i-vzyal-zalozhnikov-v-yaponii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.