Путин отозвал ратификацию договора о запрете ядерных испытаний
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Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Владимир Путин официально отозвал ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Отмечается, что закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.
При этом подчеркивается, что ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Тем не менее на прошлой неделе сообщалось, что в России провели тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что ВС РФ отработают нанесение "массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника".
По данным ТАСС, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT) был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 10 сентября 1996 года и открыт к подписанию 24 сентября того же года.
ДВЗЯИ запрещает производить испытательные взрывы ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях, запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и, таким образом, носит абсолютный и всеобъемлющий характер.
Однако в договоре предусмотрена возможность рассмотреть вопрос о разрешении проведения мирных ядерных взрывов на обзорной конференции (для принятия решения необходим консенсус).
Договор имеет бессрочный характер. Каждое государство-участник имеет право выйти из него, "если оно решит, что связанные с содержанием настоящего договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу его высшие интересы".
Отметим, что Казахстан также подписал ДВЗЯИ. По данным с официального сайта МИД РК, 30 сентября 1996 года, еще будучи главой казахстанского внешнеполитического ведомства, Касым-Жомарт Токаев подписал ДВЗЯИ.
Договор был ратифицирован Законом Республики Казахстан №270-II от 14 декабря 2001 года и вступил в силу для Казахстана 14 мая 2002 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043812-putin-otozval-ratifikatsiyu-dogovora-o-zaprete-yadernyh-ispytaniy/