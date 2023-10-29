Десятки тысяч афганцев принудительно покинули Пакистан

Десятки тысяч афганцев покинули Пакистан – республика предписала всем нелегальным мигрантам покинуть страну. Правозащитные организации призвали приостановить высылку, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Тысячи афганцев вынуждены покинуть Пакистан и вернуться на родину. Напомним, что ранее власти республики предписали всем нелегальным беженцам из этой страны – примерно 1,7 млн человек – покинуть страну до 1-го ноября.

Согласно данным УВКБ ООН и Международной организации по миграции, десятки тысяч афганцев уже покинули республику в период с 3 по 15 октября.

"Мы призываем власти Пакистана приостановить принудительное возвращение афганских граждан, пока не стало слишком поздно, чтобы избежать катастрофы в области прав человека", – заявили представители двух организаций.

По их словам, некоторых вернувшихся на родину афганцев грозят пытки и другие виды жестокого наказания.

В правительстве Пакистана сообщили, что в стране проживают около 4,4 млн афганских беженцев. При этом 1,7 млн из них не имеют действительных документов.

Отметим, что Пакистан граничит с Афганистаном на северо-западе и севере. В начале октября жители последней столкнулись с мощными землетрясениями. В результате десятки тысяч человек пострадали, около двух тысяч – погибли.