Пакистан выгоняет афганских беженцев. 1,7 млн человек должны покинуть страну к ноябрю

Власти Пакистана предписали всем нелегальным афганским беженцам, а это примерно 1,7 млн человек, покинуть страну до 1-го ноября.

Решение было принято после того, как череда нападений вдоль границы двух стран, в которых Исламабад винит боевиков, базирующихся в Афганистане, привела к эскалации напряженности.

В итоге Исламабад во вторник объявил о намерении разобраться с "нелегальными" мигрантами.

Контролируемое талибами ("Талибан" – организация, находящаяся у власти в Афганистане и запрещенная в РК) правительство Афганистана назвало шаг Пакистана неприемлемым и призвало пересмотреть его.

Власти Афганистана неоднократно отрицали факт предоставления убежища боевикам, нападающим на Пакистан.

На прошлой неделе в результате взрыва в мечети в городе Мастунг, недалеко от границы с Афганистаном, во время религиозного праздника погибли по меньшей мере 50 человек.

Министр внутренних дел Пакистана Сарфраз Бугти, впрочем, не упомянул напрямую об этом и еще об одном нападении в провинции Белуджистан, когда объявлял о выдворении "нелегальных" афганцев.

Право претендовать на убежище в другой стране закреплено в международном праве. Пакистан принял сотни тысяч афганских беженцев за десятилетия войны, особенно после того, как "Талибан" вернулся к власти в Афганистане в 2021 году.

По данным ООН, около 1,3 млн афганцев зарегистрированы в качестве беженцев, а еще 880 тыс. получили легальный статус, дающий возможность остаться в стране.

Но еще 1,7 млн находятся в стране «нелегально», заявил Бугти во вторник – очевидно, имея в виду тех, кто еще не получил статус беженца.

Он сказал, что этим людям придется покинуть страну до конца месяца – добровольно или путем принудительной депортации.

"Если они не поедут… тогда для их депортации будут задействованы все правоохранительные органы в провинциях или федеральное правительство", – добавил глава пакистанского МВД.

Подробностей о том, как будет проходить такая операция, он не предоставил.

Бугти также объявил о создании специальной группы, целью которой будет выявление и конфискация частного бизнеса и активов "нелегальных" афганцев в стране.

В свою очередь Забихулла Муджахид, представитель администрации Талибана в Кабуле, заявил, что афганские беженцы не связаны с проблемами безопасности Пакистана.

"Пока они добровольно ни покинут Пакистан, эта страна должна с ними мириться", – отметил Муджахид в соцсети X.

Афганские официальные лица в Пакистане заявили, что местные власти уже начали облавы на афганцев – как с легальным статусом, так и без него.

В заявлении в X, посольство сообщило, что за последние две недели было задержано более тысячи афганцев.

Провинция Белуджистан недалеко от границы с Пакистаном является территорией, которая часто подвергается нападением вооруженных боевиков, в том числе группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП) или "Пакистанского Талибана", а также группировки боевиков "Исламского государства" (признаны в России экстремистскими и запрещены).

В этом месяце по меньшей мере 11 человек, в том числе известный мусульманский деятель, получили ранения в результате взрыва в том же районе.

Местное государственное издание APP сообщило, что Исламабад в конечном итоге хотел, чтобы все афганцы, находящиеся в Пакистане, покинули страну – даже те, у кого есть легальный статус и вид на жительство. В своем отчете оно процитировало правительственные источники.

Сарфраз Бугти сообщил, что с января вдоль пакистанской границы произошло 24 теракта, устроенных смертниками, более половины из которых он возложил на боевиков, действующих из Афганистана.

Он объявил об ужесточении ограничений на въезд в Пакистан афганцев с 1 ноября, заявив, что туда будут пускать только посетителей с визами и паспортами.

Афганцев, пересекающие сухопутную границу с Пакистаном, обычно используют свои национальные удостоверения личности в качестве проездного документа. Множество афганцев уже подали документы для въезда в Пакистан, но получение виз и паспортов растягивается на много месяцев.