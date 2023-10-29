На пост президента США стало одним кандидатом меньше

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявил, что не будет бороться за пост президента страны и снялся с предвыборной гонки. По его словам, сейчас "не его время".

Бывший вице-президент США Майк Пенс решил прекратить свое участие в президентской гонке, заявив, что сейчас "не его время". Он стал первым крупным кандидатом, отозвавшим свою кандидатуру, передает ABC News.

"Я пришел сюда, чтобы сказать, что мне стало ясно: сейчас не мое время. Поэтому после долгих молитв и размышлений я решил приостановить свою предвыборную кампанию прямо сейчас", – сказал Пенс на ежегодном саммите лидеров Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе.

Его неожиданное заявление вызвало в зале громкие возгласы среди присутствовавших.

"Я покидаю эту кампанию, но позвольте мне пообещать, что я никогда не оставлю борьбу за консервативные ценности и не перестану бороться за избрание принципиальных, республиканских лидеров на все должности в стране", – отметил Пенс.

Тем временем источники рассказали CNN, что организаторы кампании Пенса были обеспокоены тем, что политик не сможет поучаствовать в третьем этапе дебатов в ноябре. Советники экс-вице-президента тщательно продумали решение приостановить его участие в президентской гонке.

Кто собирается баллотироваться?

Согласно последним данным, приведенным The New York Times, на пост президента США претендуют пока что 15 человек – 9 республиканцев, 4 демократа и 2 независимых кандидата.

Так, от демократов идут:

действующий президент США Джо Байден;

автор книг по самосовершенствованию и бывший духовный наставник Опры Уинфри Марианна Уильямсон. Кстати, это ее вторая попытка баллотироваться;

ведущий ток-шоу Дженк Уйгур;

Дин Филипс.

От республиканцев заявки подали следующие лица:

Дональд Трамп;

бывший губернатор штата Южная Каролина и посол ООН при Трампе Никки Хейли;

предприниматель-мультимиллионер и писатель Вивек Рамасвами;

экс-губернатор штата Арканзас Эйса Хатчинсон;

глава фирмы и пастор одной из техасских церквей Райан Бинкли;

сенатор Тим Скотт;

губернатор Флориды Рон ДеСантис;

экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи;

губернатор Северной Дакоты Даг Бургум.

Независимые кандидаты:

племянник бывшего президента Джона Ф. Кеннеди Роберт Ф. Кеннеди-младший;

Корнел Уэст – профессор философии в Теологической семинарии Союза, преподавал в Йельском, Принстонском и Гарвардском университетах.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.