На пост президента США стало одним кандидатом меньше
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Бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявил, что не будет бороться за пост президента страны и снялся с предвыборной гонки. По его словам, сейчас "не его время".
Бывший вице-президент США Майк Пенс решил прекратить свое участие в президентской гонке, заявив, что сейчас "не его время". Он стал первым крупным кандидатом, отозвавшим свою кандидатуру, передает ABC News.
"Я пришел сюда, чтобы сказать, что мне стало ясно: сейчас не мое время. Поэтому после долгих молитв и размышлений я решил приостановить свою предвыборную кампанию прямо сейчас", – сказал Пенс на ежегодном саммите лидеров Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе.
Его неожиданное заявление вызвало в зале громкие возгласы среди присутствовавших.
"Я покидаю эту кампанию, но позвольте мне пообещать, что я никогда не оставлю борьбу за консервативные ценности и не перестану бороться за избрание принципиальных, республиканских лидеров на все должности в стране", – отметил Пенс.
Тем временем источники рассказали CNN, что организаторы кампании Пенса были обеспокоены тем, что политик не сможет поучаствовать в третьем этапе дебатов в ноябре. Советники экс-вице-президента тщательно продумали решение приостановить его участие в президентской гонке.
Кто собирается баллотироваться?
Согласно последним данным, приведенным The New York Times, на пост президента США претендуют пока что 15 человек – 9 республиканцев, 4 демократа и 2 независимых кандидата.
Так, от демократов идут:
- действующий президент США Джо Байден;
- автор книг по самосовершенствованию и бывший духовный наставник Опры Уинфри Марианна Уильямсон. Кстати, это ее вторая попытка баллотироваться;
- ведущий ток-шоу Дженк Уйгур;
- Дин Филипс.
От республиканцев заявки подали следующие лица:
- Дональд Трамп;
- бывший губернатор штата Южная Каролина и посол ООН при Трампе Никки Хейли;
- предприниматель-мультимиллионер и писатель Вивек Рамасвами;
- экс-губернатор штата Арканзас Эйса Хатчинсон;
- глава фирмы и пастор одной из техасских церквей Райан Бинкли;
- сенатор Тим Скотт;
- губернатор Флориды Рон ДеСантис;
- экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи;
- губернатор Северной Дакоты Даг Бургум.
Независимые кандидаты:
- племянник бывшего президента Джона Ф. Кеннеди Роберт Ф. Кеннеди-младший;
- Корнел Уэст – профессор философии в Теологической семинарии Союза, преподавал в Йельском, Принстонском и Гарвардском университетах.
Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года и станут 60-ми по счету в истории Штатов. На этих выборах будет избран 47-й президент США, если действующий 46-й президент Джо Байден проиграет выборы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2043023-na-post-prezidenta-ssha-stalo-odnim-kandidatom-menshe/