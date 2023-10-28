Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

В Иране умерла 16-летняя Армита Гераванд. Месяц назад ее задержали и по всей видимости избили за отсутствие хиджаба

Опубликовано:

Флаг Ирана
Флаг Ирана. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Иране умерла 16-летняя Армита Гераванд после нескольких недель в реанимации. Правозащитники говорят, что девушка получила тяжелые травмы при задержании полицией нравов в метро за отсутствие хиджаба.

«Армита Гераванд, студентка из Тегерана, скончалась час назад после интенсивного лечения и 28-дневной госпитализации в отделении интенсивной терапии», — сообщило иранское информационное агентство Borna, связанное с министерством по делам молодежи исламской республики.

По данным независимой правозащитной организации Hengaw, инцидент в метро произошел в воскресенье 3 октября.

Представители властей остановили ее на платформе и потребовали, чтобы она покрыла голову. Когда девушка отказалась, они применили к ней грубую силу, в результате чего ее доставили в ближайший военный госпиталь.

Власти категорически отрицают, что травмы были нанесены сотрудниками полиции, но активисты Hengaw на этом настаивали.

В начале октября Армита Гераванд впала в кому.

Многие иранцы сравнивали случай, произошедший с Армитой, с тем, что случилось в прошлом году с 22-летней Махсой Амини. Она также была задержана за несоблюдение правил ношения хиджаба, позже женщину избили в полицейской машине, через несколько дней после задержания Махса умерла.

Похороны иранки переросли в массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.

Протесты называли рекордными, и по числу участников, и по продолжительности.

Сотни людей были убиты и казнены за участие в том, что официальные власти называли «беспорядками», спровоцированными врагами Ирана на Западе.

Полиция нравов, патрулирование улиц и 10 лет за отсутствие хиджаба

Полиция нравов в Иране патрулирует улицы и выискивает нарушительниц исламского дресс-кода, в том числе женщин с непокрытой головой.

После смерти Махсы Амини в полицейском участке и последовавших за этим массовых протестов патрулирование было временно приостановлено.

«Назидательный патруль» может сделать предупреждение или оштрафовать, или забрать в участок для проведения беседы и/или арестовать на несколько суток.

А в прошлом месяце парламент Ирана принял законопроект, предусматривающий 10 лет тюрьмы для женщин за нарушение исламского дресс-кода.

Что случилось с Армитой

Инцидент с полицией нравов произошел прямо перед тем, как девушка собиралась войти в вагон.

Агентство Reuters сообщает, что на кадрах с камер CCTV видно, как Армита идет к подъехавшему поезду в сопровождении двух подруг.

Судя по всему, голова была непокрыта только у нее. На кадрах CCTV видно, как пассажиры оттаскивают от дверей вагона тело девушки, из чего можно сделать вывод, что она потеряла сознание очень быстро.

Правозащитники опубликовали фото девушки в бессознательном состоянии на больничной койке.

Другой активист сообщил, что власти запретили родителям девушки публиковать ее фотографии в соцсетях и общаться с правозащитниками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2042959-v-irane-umerla-16-letnyaya-armita-geravand-mesyats-nazad-ee-zaderzhali-i-po-vsey-vidimosti-izbili-za-otsutstvie-hidzhaba/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.