Палата представителей США впервые в истории отправила спикера — республиканца Маккарти — в отставку
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Палата представителей Конгресса США впервые в своей истории отправила спикера, республиканца Кевина Маккарти, в отставку. Против него выступила небольшая группа праворадикальных однопартийцев, а Демократическая партия своими голосами помогла им сместить собственного лидера.
За отставку Кевина Маккарти в итоге проголосовали 216 конгрессменов, в том числе всего восемь республиканцев, а против нее — 210.
Кевин Маккарти в субботу сумел договориться о принятии временного бюджета, чем отвел угрозу «шатдауна» для государства и администрации демократа Джо Байдена — и одновременно разозлил своих радикальных однопартийцев. Один из них, представитель Флориды Мэтт Гетц уже в понедельник внес проект решения об отставке спикера.
Фракция Демократической партии, немного поразмыслив, решила не спасать спикера — и проголосовала за отставку.
У Республиканской партии в Палате представителей сейчас преимущество: 221 голос против 212 у демократов.
«В начале года Кевин Маккарти вошел в историю Конгресса, избравшись спикером Палаты представителей за четыре дня и 15 голосований. Спустя девять месяцев он опять вошел в историю, став первым спикером, которого Палата своим голосованием отправила в отставку», — пишет корреспондент Би-би-си по Северной Америке Энтони Зуркер.
«Сегодняшнее голосование продемонстрировало политическую слабость Маккарти — а также раскол среди республиканцев в Палате представителей», — считает Зуркер.
Перспектива неразберихи
Другой корреспондент Би-би-си в США Кайла Эпстайн отмечает, что, впервые уволив спикера, Палата представителей оказалась в процедурно-юридическом смысле в неизведанных краях.
Пока ясно только, что временным спикером теперь стал республиканец Патрик Макгенри.
«Неясно, имеет ли временный спикер все полномочия постоянного, или же он наделен только административными полномочиями и правом организовать следующие выборы спикера», — объясняет Эпстайн.
При этом в регламенте парламента США не сказано, как долго может сидеть временный спикер и когда должны пройти новые выборы постоянного.
«Палата, видимо, погрузится в хаос до тех пор, пока не выберет следующего спикера. Учитывая раскол в стане республиканцев, этот процесс может оказаться таким же проблемным, как и битва за избрание Маккарти», — считает корреспондент Би-би-си.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2039408-palata-predstaviteley-ssha-vpervye-v-istorii-otpravila-spikera-respublikantsa-makkarti-v-otstavku/