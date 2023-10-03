Армения ратифицировала Римский статут, который предполагает арест по санкции МУС

Парламент Армении ратифицировал Римский статут о Международном уголовном суде (МУС). В числе прочего он предполагает арест подозреваемых по ордерам, которые выдает этот суд. Одним из таких подозреваемых является президент России Владимир Путин.

За ратификацию проголосовали 58 депутатов от правящей партии «Гражданский договор», 25 депутатов от оппозиции участие в голосовании не принимали.

Власти Армении неоднократно подчеркивали, что приняли решение о ратификации статута после вооруженного конфликта с Азербайджаном в сентябре 2022 года.

«Мы создаем дополнительные гарантии для Армении перед лицом угрозы территориальной целостности страны со стороны заклятого врага Азербайджана», – заявил в парламенте представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

Однако одобрение Римского статута также означает, что теоретически во время визита в Армению президент России Владимир Путин и детский омбудсмен Мария Львова-Белова могут быть задержаны в связи с выданным МУС ордером на их арест.

Владимир Путин и Мария Львова-Белова. Фото: kremlin.ru

У властей Армении «нет намерения или желания» арестовывать президента России Владимира Путина по ордеру МУС, несмотря на ратификацию Римского статута, настаивал ранее вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян.

Несмотря на это, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее называл желание армянских властей присоединиться к статуту «чрезвычайно враждебным» по отношению к России.

«Армения прекрасно знает, что мы не являемся участниками [Римского статута], и Армения прекрасно знает трудно укладывающееся решение [Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина], принятое на основании этого статута. Мы знаем, что в Ереване об этом очень хорошо известно. Это не то, что мы приветствуем», — заявил Песков.

Анализ: Армения разочарована Россией из-за Карабаха

Григор Атанесян, Би-би-си

С момента прихода к власти на волне массовых протестов в 2018 году премьер-министр Армении Никол Пашинян пытался диверсифицировать армянскую внешнюю политику и уйти от полной зависимости от России.

Главным препятствием для этого оставался карабахский конфликт — и надежда, что Москва не даст Азербайджану решить его силой.

Однако в конце концов произошло именно это: российские миротворцы не вмешались в азербайджанскую операцию 19–20 сентября.

Винят в этом Кремль теперь не только либеральные круги, но и десятки тысяч карабахских армян, ставших беженцами. «Предательство» — так оценивают действия Кремля политики, эксперты, журналисты и простые армяне.

Даже традиционно пророссийская оппозиция не скрывает своего разочарования Москвой, хотя главным виновником событий считает Пашиняна.