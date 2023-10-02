Путин посетит Кыргызстан

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин собирается посетить Кыргызстан. Однако точная дата его приезда будет оглашена позже.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин собирается посетить Кыргызстан. При этом точная дата будет оглашена позже, передает РИА Новости.

"Она (дата поездки в Кыргызстан– прим. РИА Новости) определена, ведется подготовка. Мы тоже ее своевременно анонсируем", – сказал Песков.

В конце сентября пресс-секретарь Кремля заявил, что Путин в Кыргызстане встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По словам самого Лукашенко, встреча назначена на 15 октября.

Глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров ранее заявлял, что государственный визит президента России ожидается 12 октября, сообщалось в официальном Telegram-канале кабмина КР.

13 октября состоится саммит глав государств СНГ, а 25 октября – заседание премьер-министров стран СНГ и ШОС.

Напомним, в октябре прошлого года Владимир Путин был в Астане с визитом. В столице он принимал участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия – Россия".