"Я яйца не произвожу, их куры несут": министр и депутат в Кыргызстане устроили перепалку (видео)

Перепалка по поводу цен на продукты произошла между депутатом и главой МСХ в Кыргызстане. Политики также затронули тему производства яиц в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на KaktusMedia.

Сегодня, 29 сентября, в Кыргызстане состоялось совместное заседание местных парламентской фракции "Ата-Журт Кыргызстан" и депутатской группы "Мекенчил". Во время мероприятия один из депутатов - Шайлообек Атазов - поинтересовался у главы МСХ КР, может ли ведомство спрогнозировать цены на продукты.

"Может ли ведомство сказать фермерам: "Вот столько картошки, риса, масла произведете, мы по такой-то цене будем закупать?" Можете дать такую гарантию?" – уточнил Атазов.

Министр сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбек Джаныбеков ответил, что сделать этого не может, потому что цены зависят от ситуации в мире. Однако его слова не устроили депутата.

"Если не можете сказать, зачем сидите в министерстве?" – возмутился Атазов.

"Даже вы этого сказать не сможете, будь вы министром", – возразил министр.

В ответ на это депутат заявил, что он – депутат, а не глава ведомства.

"Вы мне так не отвечайте! У меня и мысли нет быть министром. Я депутат!" – отметил Атазов.

Далее депутат обратил внимание на доклад МСХ КР.

"Вы еще сказали, что производите яйца. Как вы производите их?" – задал вопрос Атазов.

На что министр ответил, что не производит их.

"Я яйца не произвожу, их куры несут", – ответил Джаныбеков.

"Вы же в своем докладе сказали, что производите столько-то яиц. Как?" – задал встречный вопрос депутат Атазов.

Джаныбеков решил пояснить ситуацию.

"Яйца закупаются в соответствии с ростом количества кур на птицефабриках. Со стороны государства мы выделяем деньги из бюджета на поддержку яичного кластера. У нас есть 4 большие птицефабрики и есть больше 20 средних", – объяснил глава МСХ Кыргызстана.

По информации на официальном сайте МСХ КР, Аскарбек Джаныбеков занимает пост министра сельского, водного хозяйства и развития регионов страны с 3 февраля 2021 года.

Напомним, ранее в Кыргызстане предложили усилить наказание взрослых трудоспособных детей, сдавших родителей в дом престарелых.

Также недавно несколько депутатов в Кыргызстане выразили беспокойство по поводу повышения цен на муку и другие продукты питания в стране. На их высказывания в оригинальной форме ответил глава ГНКБ КР Камчыбек Ташиев.