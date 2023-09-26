Усилить наказание детей, сдавших родителей в дом престарелых, предложили в Кыргызстане

В Кыргызстане предложили ужесточить ответственность для детей, сдавших своих родителей в дом престарелых. Предложивший меру депутат отметил, что в соцучреждениях растет число стариков, передает 24.kg.

Депутат Жогорку Кенеша – однопалатного парламента Кыргызстана – Тазабек Икрамов предложил усилить ответственность трудоспособных взрослых граждан, сдающих своих родителей в дома престарелых.

Икрамов предложил внести поправки в уголовный и семейный кодексы, а также закон "О государственной гражданской службе и муниципальной службе".

По словам депутата, в соцучреждениях растет число стариков, которых оставляют там в основном дети.

"Для привлечения к ответственности граждан, которые бросили родителей, нужно решение суда. Но на практике ни один родитель не пишет заявление на ребенка. При принятии этого законопроекта при поступлении человека в дом престарелых руководство учреждения автоматически направляет заявление в правоохранительные органы, и дело рассматривают в суде", — сказал он.

Также Икрамов предложил увеличить штраф в случае привлечения гражданина к ответственности за оставление родителя в доме престарелых – с 50 тысяч до 100 тысяч сомов (с 268 тыс. до 537 тыс. тенге).

Соответствующий законопроект он представил на заседании парламентского комитета Кыргызстана по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту. Проект одобрили в первом чтении.

Ранее депутаты в Кыргызстане, среди которых был Тазабек Икрамов, выразили беспокойство по поводу повышения цен на муку в их стране. Их высказывания в оригинальной форме прокомментировал председатель ГКНБ КР.

Добавим, по информации на сайте Бюро нацстатистики, на конец 2022 года в Казахстане насчитывалась 281 организация (в 2021 году – 272 организации) по представлению специальных социальных услуг (дома престарелых). Из них:

стационарного типа – 172 организации;

полустационарного типа – 75;

временного пребывания – 31;

с несколькими условиями оказания спецсоцуслуг – 3.

Самое большое количество организаций зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области, наименьшее – в области Ұлытау.