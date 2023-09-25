Спикер парламента Канады извинился за приглашение ветерана нацистской дивизии на встречу с Зеленским

Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за чествование украинца, который служил в нацистском подразделении во время Второй мировой войны.

98-летний Ярослав Хунка был приглашен в парламент Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского 22 сентября. Рота заявил, что тот был героем, после чего зал поприветствовал его бурными аплодисментами.

Канадская еврейская группа CIJA после этого заявила, что она глубоко обеспокоена тем, что в парламенте чествовали ветерана нацистской дивизии, участвовавшей в геноциде евреев. В заявлении CIJA говорилось, что это никогда не должно повториться.

В воскресенье Рота опубликовал официальное заявление, в котором выразил сожаление по поводу случившегося. Он подчеркнул, что никто из его коллег-парламентариев и членов украинской делегации не знал о его намерениях.

"Эта инициатива была полностью моей собственной, – сообщил спикер. – Я особенно хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и по всему миру. Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия".

В CIJA, отвечая на его слова, : "Мы ценим принесенные извинения. Надлежащая проверка необходима, чтобы гарантировать, что такой неприемлемый инцидент не повторится снова".

Лидер канадской оппозиции, консерватор Пьер Пуальевр считает, что премьер-министр Джастин Трюдо также несет ответственность за инцидент и должен принести извинения.

В офисе Трюдо, который возглавляет Либеральную партию, заявили, что решение пригласить Хунку было принято только офисом спикера, а его извинения "были правильным поступком".

Во время Второй мировой войны приглашенный в парламент Хунка служил в 14-й гренадерской дивизии Ваффен-СС, также известной как дивизия "Галичина" – добровольческом подразделении, состоящем в основном из этнических украинцев под нацистским командованием.

Членов дивизии обвиняют в убийстве мирных польских и еврейских граждан, хотя трибунал не признал ее виновной в каких-либо военных преступлениях.

Перед капитуляцией западным союзникам в 1945 году подразделение было переименовано в Первую украинскую дивизию.

Доминик Арель, заведующий кафедрой украинистики в Оттавском университете, рассказал CBC News, что подразделение, в котором служил Хунка, привлекло тысячи украинских добровольцев, многие из которых присоединились к ним в надежде добиться независимости Украины.

Российские СМИ активно освещают скандал в канадском парламенте, а представители властей уже используют его на международных площадках.

В частности, в Международном суде ООН в Гааге, где с понедельника возобновились слушания по делу Украины против России об обвинениях в геноциде в Донбассе. Представитель МИД России Мария Заболоцкая, выступая с утверждением о "нацистских корнях киевского режима", вспомнила о раунде аплодисментов "человеку, который служил в печально известных нацистских воинских подразделениях".

На прошлой неделе Зеленский совершил визит в США, где выступал в ООН и встречался с президентом Джо Байденом, после чего отправился в Канаду, которая считается одной из главных союзниц Украины в войне, которую ведет Россия.

Виталий Червоненко

Украинская служба Би-би-си

Дивизия СС "Галичина" – одна из страниц украинской истории, о которой продолжаются споры и в самой Украине. Да и офис Зеленского недавно участвовал в такой дискуссии, резко осуждая глорификацию участников дивизии.

Ее создали в 1943 году из тысяч юных добровольцев, считавших, что они будут воевать за независимую Украину вместе с немцами. Подразделение участвовало в ряде боев на Галичине, было разбито и реформировано.

Однако не следует путать его с Украинской повстанческой армией, которая воевала сначала против нацистских войск, а затем против советских подразделений вплоть до конца 50-х годов. Даже Степан Бандера не поддерживал создание СС "Галичины".

После войны подразделение оказалось в английской зоне оккупации, его участники провели определенное время в лагерях для пленных. Запад не выдал их СССР, молодых воинов отпустили и они разъехались по всему миру и стали в своих странах активными участниками украинской диаспоры.

Трибунал в Нюрнберге не доказал причастность СС "Галичины" к военным преступлениям, так что юридических претензий к ним в новых странах не было.

Однако приставка СС наложила на них клеймо, которое в Украине даже в 2021 году вызвало резкое неприятие.

Тогда в Киеве несколько сотен человек провели марш в честь СС "Галичина", который в конце концов осудило руководство государства и столицы. А Офис президента Зеленского опубликовал гневную реакцию на марш и назвал его пропагандой нацистского режима. "Нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей" – оценил Офис президента само создание СС "Галичины".

Более того, известный исследователь украинских националистических движений Владимир Вятрович хоть и назвал участников СС "Галичина" "жертвами" Второй мировой войны, но марш в их честь также не поддержал.

Что лучше всего показало отношение к дивизии не только большинства населения Украины, но даже ярких исследователей и сторонников националистических движений XX века.