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"Мы расстались. Я забочусь о своем сыне": Илон Маск взял ребенка на встречу с Эрдоганом (видео)

Опубликовано:

Илон Маск и Реджеп Тайип Эрдоган
Илон Маск и Реджеп Тайип Эрдоган. Кадр из видео: twitter.com/hakislamdavam

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пришел на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке вместе с сыном.

Как пишет РБК, бизнесмен пришел на встречу Реджепом Тайипом Эрдоганом со своим сыном Лил Иксом. Во время беседы с президентом Турции Маск держал ребенка на руках. Турецкий президент спросил бизнесмена, где сейчас его супруга.

"О, она в Сан-Франциско. Сейчас мы расстались. Вот почему я забочусь о своем сыне", – ответил Маск.

По данным издания, Лил Икс – это прозвище, которое Маск дал сыну, имя которого X Æ A-XII. Ребенку три года. Его мать – певица Граймс, на которой предприниматель формально не был женат. Пара встречалась в 2018-2021 годах.

Также на встрече, как передает РИА Новости, Эрдоган предложил Маску открыть завод в Турции.

"Президент Тайип Эрдоган принял Илона Маска, основателя компаний Tesla и SpaceX (...) в Нью-Йорке (...) В свете выхода (...) продукции Tesla на турецкий рынок, Эрдоган призвал компанию открыть свой седьмой завод в Турции", – цитирует агентство сообщение управления по связям администрации президента Турции.

Кроме того, Эрдоган пригласил Маска на технологический фестиваль Teknofest, который пройдет в Измире.

"Возможности для сотрудничества с компанией SpaceX могут возникнуть благодаря шагам, предпринятым в рамках космической программы Турции", – добавили в управлении президента Турции.

Напомним, Лил Икс родился в мае 2020 года. Это шестой ребенок Маска. У него есть 5 детей от первого брака. Его экс-супруга Жюстин Уилсон (Маск) подарила Илону 5 сыновей (двойню и тройню).

Также мы ранее писали, что Ксавье Маск, когда ему было 18 лет, подал заявление в суд, потребовав сменить ему имя, чтобы оно соответствовало его гендерной идентичности. Кроме того, он заявил, что не хочет жить с биологическим отцом и "быть связанным с ним каким-либо образом". Теперь Ксавье Маск официально стал девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2037088-my-rasstalis-ya-zabochus-o-svoem-syne-mask-vzyal-rebenka-na-vstrechu-s-erdoganom-video/

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