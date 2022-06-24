СМИ: Сын Илона Маска сменил пол и имя

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Суд удовлетворил просьбу сына основателя SpaceX и Tesla Илона Маска о смене имени и пола. Он также заявил, что не хочет жить с отцом, передает NBC News.

"При отсутствии возражений ходатайство о смене имени, признании смены пола и выдаче нового свидетельства о рождении удовлетворено", – говорится в судебных документах.

18-летний Ксавье Маск в апреле подал заявление в суд, потребовав сменить ему имя, чтобы оно соответствовало его гендерной идентичности. Кроме того, он заявил, что не хочет жить с биологическим отцом и "быть связанным с ним каким-либо образом".

Теперь Ксавье Маск официально стал девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон.

Отмечается, что Маск развелся с матерью Уилсон в 2008 году.

Ранее младшая сестра Илона Маска создала стриминговый сервис для поклонников романов о любви.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1975496-smi-syn-ilona-maska-smenil-pol-i-imya/