Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Племянник Кадырова возглавил российскую "дочку" Danone после передачи акций Росимуществу

Опубликовано:

Якуб Закриев
Якуб Закриев. Фото: chechnya.gov.ru

Доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone передали Росимуществу. После "Данон Россия" возглавил племянник Кадырова Якуб Закриев.

16 июля был подписан указ президента России Владимира Путина, согласно которому доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании "Балтика" переданы во временное управление Росимущества.

Новым гендиректором "Данон Россия" стал Якуб Закриев - соответствующие данные внесли в реестр "СПАРК".

По данным ТАСС, Закриев является зампредседателя правительства Чечни, министром сельского хозяйства республики. Ранее предприятие возглавлял Каппетти Чарли Виктор Хенрикус.

По информации РБК, в октябре 2022 года компания Danone заявляла, что откажется от контроля над российским бизнесом. Речь шла о бизнесе по производству молочных и растительных продуктов - в него входят марки Danone, "Простоквашино" и Activia.

Назначение Закриева на этот пост прокомментировал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

"За его спиной огромный опыт работы на самых ответственных должностях, таких как мэр Грозного, руководитель Администрации главы и правительства ЧР и другие. В последнее время, как мы знаем, он занимал должность вице-премьера правительства ЧР и руководил Минсельхозом региона", - сообщил он.

Стоит отметить, что Якуб Закриев является племянником главы ЧР Рамазана Кадырова. Об этом писал сам Кадыров в своем официальном профиле в "ВКонтакте" - в июне текущего года он гордился успехами Закриева.

"Вот и сейчас стало известно, что моему дорогому племяннику, заместителю председателя правительства ЧР, министру сельского хозяйства ЧР Ибрагиму (Якубу) Закриеву, присвоено звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России", - говорится в сообщении.

Напомним, США, а также ряд стран ЕС стали вводить санкции в отношении России после обострения конфликта РФ с Украиной. Ряд западных брендов принял решение уйти из России после произошедшего. А новые санкционные пакеты вводятся до сих пор.

Например, в конце июня текущего года в отношении РФ был введен 11 пакет санкций ЕС - последний пакет включал в себя запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", ограничение на въезд в ЕС зарегистрированных в России грузовиков, а также меры против обхода ранее введенных ограничений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029258-plemyannik-kadyrova-vozglavil-rossiyskuyu-dochku-danone-posle-peredachi-aktsiy-rosimuschestvu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.