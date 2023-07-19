Племянник Кадырова возглавил российскую "дочку" Danone после передачи акций Росимуществу

Якуб Закриев. Фото: chechnya.gov.ru

Доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone передали Росимуществу. После "Данон Россия" возглавил племянник Кадырова Якуб Закриев.

16 июля был подписан указ президента России Владимира Путина, согласно которому доли иностранных владельцев в российской структуре производителя молочных продуктов Danone и в пивоваренной компании "Балтика" переданы во временное управление Росимущества.

Новым гендиректором "Данон Россия" стал Якуб Закриев - соответствующие данные внесли в реестр "СПАРК".

По данным ТАСС, Закриев является зампредседателя правительства Чечни, министром сельского хозяйства республики. Ранее предприятие возглавлял Каппетти Чарли Виктор Хенрикус.

По информации РБК, в октябре 2022 года компания Danone заявляла, что откажется от контроля над российским бизнесом. Речь шла о бизнесе по производству молочных и растительных продуктов - в него входят марки Danone, "Простоквашино" и Activia.

Назначение Закриева на этот пост прокомментировал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

"За его спиной огромный опыт работы на самых ответственных должностях, таких как мэр Грозного, руководитель Администрации главы и правительства ЧР и другие. В последнее время, как мы знаем, он занимал должность вице-премьера правительства ЧР и руководил Минсельхозом региона", - сообщил он.

Стоит отметить, что Якуб Закриев является племянником главы ЧР Рамазана Кадырова. Об этом писал сам Кадыров в своем официальном профиле в "ВКонтакте" - в июне текущего года он гордился успехами Закриева.

"Вот и сейчас стало известно, что моему дорогому племяннику, заместителю председателя правительства ЧР, министру сельского хозяйства ЧР Ибрагиму (Якубу) Закриеву, присвоено звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России", - говорится в сообщении.

Напомним, США, а также ряд стран ЕС стали вводить санкции в отношении России после обострения конфликта РФ с Украиной. Ряд западных брендов принял решение уйти из России после произошедшего. А новые санкционные пакеты вводятся до сих пор.

Например, в конце июня текущего года в отношении РФ был введен 11 пакет санкций ЕС - последний пакет включал в себя запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", ограничение на въезд в ЕС зарегистрированных в России грузовиков, а также меры против обхода ранее введенных ограничений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029258-plemyannik-kadyrova-vozglavil-rossiyskuyu-dochku-danone-posle-peredachi-aktsiy-rosimuschestvu/