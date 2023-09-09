Табличку с надписью "Бхарат" вместо "Индия" использовал премьер Моди на саммите G20

Саммит G20 стартовал в Индии - премьер-министр страны Нарендра Моди в ходе первой сессии использовал табличку с надписью "Бхарат" вместо "Индия".

Корреспонденты заметили, что для обозначения своей страны Моди на саммите G20 выбрал табличку с надписью "Бхарат", пишет РИА Новости.

Согласно конституции Индии, английский и хинди являются официальными языками страны, при этом на английском страна называется India (Индия), а на хинди - Бхарат.

Ранее мы писали, что власти Индии планируют изменить название страны на Бхарат во время специальной сессии парламента, которая запланирована на 18-22 сентября.

Правительство, возглавляемое Нарендрой Моди, намерено внести резолюцию об изменении официального названия.

Депутат от партии Раджья Сабха Нареш Бансал заявил, что название "Индия" является символом колониального рабства и должно быть исключено из конституции.

Ряд политиков поддержали идею переименования страны.