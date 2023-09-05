Власти Индии предложили переименовать страну в Бхарат

Флаг Индии. Фото: Dinodia photo / Getty Images

Власти Индии планируют изменить название страны на Бхарат во время специальной сессии парламента, которая запланирована на 18-22 сентября, передает The Economic Times.

Правительство, возглавляемое Нарендрой Моди, намерено внести резолюцию об изменении официального названия Индии на Бхарат во время специальной сессии парламента, которая запланирована на 18-22 сентября.

Лидер Конгресса Джайрам Рамеш также подтвердил в своем , что официальные приглашения на ужин G20 были отправлены от имени "президента Бхарата" вместо привычного "президента Индии".

Главный министр Ассама Химанта Бисва Сарма также выступил в поддержку переименования страны.

Республика Бхарат счастлива и гордится тем, что наша цивилизация смело шагает вперед к эпохе "амрит каал", – написал он в Twitter.

Депутат от партии Раджья Сабха Нареш Бансал заявил, что название "Индия" является символом колониального рабства и должно быть исключено из конституции.

"Британцы переименовали Бхарат в Индию. В статье 1 Конституции говорится: "Индия, то есть Бхарат". Наша страна известна под именем Бхарат уже тысячи лет. Это древнее название страны, которое встречается в древних санскритских текстах. Название "Индия" было колониальным и, таким образом, символом рабства. Название "Индия" должно быть вычеркнуто из конституции", – сказал он.

Как пишет РБК, согласно конституции Индии, в стране два официальных языка: английский и хинди. На английском страна называется Индия, а на хинди – Бхарат.

Производное от санскритского термина "Бхарата", который означает "заветный", название "Бхарат" восходит к древним индуистским писаниям о легендарном императоре Бхарате – первом завоевателе всего Индийского субконтинента.

Слово "Индия" происходит от названия реки Инд, которую видели попадавшие в страну с северо-запада европейцы. Сами индийцы называют эту реку Синдху.

Издание отмечает, что в Индии уже были случаи, когда городам возвращали исторические названия. В 1995 году Бомбей переименовали в Мумбаи, в 1996-м Мадрас – в Ченнаи, а в 2001 году Калькутту – в Колкату.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2035395-vlasti-indii-predlozhili-pereimenovat-stranu-v-bharat/