Пентагон объявил о поставках Украине снарядов с обедненным ураном. Действительно ли они так опасны, как утверждает Москва?

Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине очередного пакета помощи. В него в числе прочего войдут снаряды с обедненным ураном для американских танков Abrams.

Одновременно с этим Госсекретарь США Энтони Блинкен, который в среду прибыл в Киев, объявил о новом пакете помощи Украине на сумму более 1 млрд долларов, который включает поддержку украинской системы ПВО.

Блинкен заявил, что американская помощь должна помочь украинскому контрнаступлению.

«В течение последних нескольких недель продвижение в продолжающемся контрнаступлении [ВСУ] ускорилось. Этот новый пакет поможет сохранить его темпы и еще больше их поддержать», — сказал госсекретарь США на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Сведения о выделении Украине американских снарядов с обедненным ураном подтверждаются в пресс-релизе, опубликованном на сайте Пентагона. Они будут отправлены в рамках очередного транша американской военной помощи на сумму 175 млн долларов.

В него войдут, в частности, дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS, оборудование для систем противовоздушной обороны, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, а также 120-мм танковые снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

В марте министерство обороны Великобритании подтвердило, что будет отправлять в Украину боеприпасы для британских танков Challanger-2, содержащие обедненный уран.

Это заявление вызвало крайне резкую реакцию российских властей, в том числе президента Владимира Путина. Решение Великобритании о поставках снарядов с обедненным ураном в Украину Путин назвал поводом для России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие.

При этом, как ранее писала Русская служба Би-би-си со ссылкой на украинских и российских экспертов по вооружениям, боеприпасы с обогащенным ураном давно производятся и в России.

Что такое обедненный уран

Обедненный уран — побочный продукт при производстве обогащенного урана.

Он отличается высокой плотностью и прочностью и благодаря этим качествам используется как при производстве брони для военной техники, так и боеприпасов — преимущественно, сердечников для бронебойных снарядов.

Обедненный уран не обладает высокой радиоактивностью, хотя и считается токсичным и канцерогенным.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) указало, что обедненный уран значительно менее радиоактивен, чем природный уран.

По данным МАГАТЭ, исследования здоровья военнослужащих, подвергшихся воздействию обедненного урана, подтверждают, что его воздействие не приводит к какому-либо статистически значимому росту уровня смертности личного состава.

Анализ: почему снаряды с обедненным ураном не самая большая опасность для экологии на войне

Военный корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов:

Одно только обещание поставить снаряды с обедненным ураном в марте 2023 года дало повод России переместить тактическое ядерное оружие в Беларусь. Владимир Путин тогда заявил, что эти снаряды несут опасность из-за «радиационной пыли», которая может образоваться в результате попадания такого снаряда в цель.

Однако эта реакция была явно чрезмерной: ядерные боеприпасы, пусть и ограниченной мощности, — это все-таки настоящее ядерное оружие, в отличие от урановых сердечников танковых снарядов.

Обедненный уран действительно является радиоактивным веществом, правда, не настолько опасным, чтобы его применение запретили на международном уровне. Подкалиберные снаряды с сердечниками из обедненного урана не запрещены никакими конвенциями.

В докладе Программы ООН по окружающей среде, подготовленном в 2022 году, выражалась обеспокоенность возможностью применения боеприпасов с обедненным ураном в Украине из-за рисков развития различных заболеваний. Но в том же докладе говорилось, что на самом деле это вещество более опасно из-за химической, а не радиологической активности.

Тот факт, что обедненный уран не столько радиоактивен, сколько химически агрессивен, — довольно слабый аргумент в пользу его применения в боевых действиях.

Но война — дело грязное не только в переносном, но и в прямом смысле. И сердечники, сделанные из обедненного урана, — далеко не единственная, и, возможно, не самая большая опасность для экологии на войне.

Например, крылатая ракета авиационного базирования Х-22, которую Россия применяет против Украины, заправляется крайне токсичным окислителем АК-27И. Он представляет смертельную опасность даже для персонала российских авиабаз, который обслуживает эти ракеты.

Но российская армия не отказывается от применения этой ракеты, несмотря на ее невысокую точность и высокую токсичность двухкомпонентного топлива.

Все дело в эффективности. Эту ракету довольно трудно сбить, а ее боевая часть обладает высокой мощностью.

Точно так же и подкалиберные снаряды с обедненным ураном обладают настолько высокой бронепробиваемостью, что вряд ли военные смогут отказаться от их применения, тем более, что вред от них толком не исследован.