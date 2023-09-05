Учениц в платьях исламского фасона абайя не пустили во французские школы

Девушка. Иллюстративное фото: Kypros/Getty Images

Около 300 девочек, отправившихся в понедельник во французские школы в традиционном мусульманском наряде — абайе, не были допущены до занятий, сообщило Министерство образования Франции.

Абайя, длинное традиционное арабское женское платье, предназначенное для ношения в общественных местах вместе с хиджабом и никабом во многих мусульманских странах, с прошлой недели запрещено в государственных школах Франции.

В общей сложности, по официальным данным, 298 девочек в возрасте от 15 лет и старше в начале нового учебного года пришли в школы в запрещенной одежде (запрету предшествовали длительные консультации с преподавательским составом).

После того как им напомнили о запрете, большинство учениц согласились переодеться и приступить к занятиям. Однако 67 девочек отказались подчиниться требованию и были отправлены по домам.

Теперь по правилам администрация школ должна начать диалог с родителями этих учениц, но если и это не поможет, они будут исключены из учебных заведений.

Учитывая тот факт, что в общей сложности в понедельник во Франции к учебе приступило около 12 миллионов школьников, власти полагают, что в целом условия запрета были приняты обществом и соблюдаются. Тем не менее, сегодня же начинается судебное разбирательство, инициированное группой, представляющей интересы некоторых мусульман Франции.

В конце августа министр образования Франции объявил, что с 4 сентября ношение абайи в государственных школах будет запрещено. Во Франции действует жесткий запрет на ношение заметных символов какой бы то ни было веры в государственных учреждениях, в том числе школах, поскольку считается, что это нарушает светское законодательство страны.

В частности, ношение хиджабов в школах было запрещено еще в 2004 году. Новый запрет на ношение абайи вступил в силу после нескольких месяцев активных обсуждений.

Вопрос ношения абайи, которую все чаще стали надевать школьницы-мусульманки, стал поводом для серьезного политического раскола в обществе. И если правые партии настаивали на полном запрете, то левые указывали на ущемление прав женщин и девочек-мусульманок.

В 2010 году во Франции запретили ношение в общественных местах никабов и иной одежды, полностью скрывающей лицо, что вызвало гнев мусульманской общины страны, насчитывающей около 5 миллионов человек.

В целом же во Франции жесткий запрет на ношение религиозных атрибутов в школах, включая и христианские символы, такие как большие кресты, действует еще с XIX века. Только тогда главной задачей запрета было снизить влияние католической церкви на образование.

По мере того как менялся религиозный состав французского населения, запрет был расширен и стал включать мусульманские никабы и хиджабы, а также еврейские кипы, однако на абайю он до сих пор не распространялся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2035416-uchenits-v-platyah-islamskogo-fasona-abayya-ne-pustili-vo-frantsuzskie-shkoly/