Президент Кыргызстана рассказал о своем родстве с казахами

Садыр Жапаров. Фото: president.kg

Глава Кыргызстана Садыр Жапаров рассказал, что среди его родственников были казахи. В том числе и этим он объяснил дорогой подарок, сделанный недавно казахстанскому акыну, пишет издание "Кабар".

Ранее мы писали о том, что президент Кыргызстана подарил казахстанскому акыну Биржану Калдыбаеву жеребца. 13 августа тот выступил на открытии Кубка мира по кок-бору среди клубов в Кыргызстане. Тогда присутствовавший там Жапаров заявил, что Калдыбаева в Бишкеке ждет подарок.

Однако, как отмечают кыргызские СМИ, казахстанский поэт-импровизатор Аманжол Алтаев, раскритиковал этот жест и призвал "не называть проходимца казахским акыном".

На это Садыр Жапаров ответил, что, по его мнению, высказывание Алтаева не совсем корректно.

"Акын-импровизатор Биржан Калдыбаев имеет родство с кыргызами, так же как и я с казахами. Мой прапрапрадедушка Солтонкул женился на дочери казахского народа, моя бабушка Нооча – казашка. Можно сказать, что мы с акыном приходимся друг другу племянником и дядей по материнской линии", – заявил кыргызский президент.

Он подчеркнул, что и кыргызы, и казахи очень щепетильно относятся к слову.

"Если бы я не подарил сейчас ему скакуна, то он бы об этом мне припомнил в будущем, воспев в своих песнях. Если бы я не слышал вживую его выступления и строки, адресованные мне, то было бы другое дело", – добавил президент.

По словам Жапарова, он "подарил чистокровного скакуна акыну-импровизатору и своему племяннику в одном лице, чтобы тот не таил обиду и не припоминал об этом".

"Ну а какой Биржан Калдыбаев акын я, честно говоря, и не знаю. Мы с ним не были знакомы до этого. Его назвали уличным акыном. А может, этот уличный акын в будущем станет известным для кыргызской и казахской публики. Он еще молод. Нужно его поддержать, чтобы он рос творчески и становился узнаваемым.

Казахи и кыргызы должны поддерживать друг друга. Ситуация в мире сейчас обостряется. Есть и те, кто пытается посеять между нашими народами рознь. Мы должны быть далеки от таких ошибок. Давайте сохраним нашу крепкую дружбу", – заявил глава Кыргызстана.

Добавим, что Садыр Жапаров возглавил Кыргызстан 28 января 2021 года. Такая информация приводится на официальном сайте президента КР.

Он родился 6 декабря 1968 года в селе Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

Образование – высшее. В 1991 году окончил Институт физической культуры и спорта в городе Фрунзе, в 2006 году – юридический факультет Кыргызско-Российского Славянского университета им. Ельцина по специальности "юрист".

Трудовую деятельность начал в качестве руководителя коллективного хозяйства "Санташ" в Иссык-Кульской области. Служил в советской армии.

Был депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, советником президента страны, комиссаром Национального агентства по предупреждению коррупции, директором Агентства по предупреждению коррупции при Государственной кадровой службе КР.

До назначения на пост президента занимал должность премьер-министра Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033807-prezident-kyrgyzstana-rasskazal-o-svoem-rodstve-s-kazahami/