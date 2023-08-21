Казахстанец получил дорогой подарок от президента Кыргызстана (видео)

Жеребец. Кадр из видео: facebook.com/daiyrbek.orunbekov

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подарил казахстанцу Биржану Калдыбаеву жеребца, сообщил руководитель службы информационной политики администрации Жапарова на своей Facebook-странице.

Как пишет кыргызстанское издание Kaktus Media, ссылаясь на слова самого руководителя службы информационной политики Администрации президента КР Дайырбека Орунбекова, казахстанский поэт Биржан Калдыбаев еще неделю назад, 13 августа, выступил на открытии Кубка мира по кок-бору среди клубов в Кыргызстане. Тогда присутствовавший там глава Кыргызстана заявил, что Калдыбаева в Бишкеке ждет подарок.

Получить подарок - жеребца - казахстанцу удалось лишь вчера, 20 августа. От имени Жапарова его вручил управделами президента Каныбек Тумонбаев.

Kaktus Media сообщает, что первый Кубок мира среди клубных команд по кок-бору стартовал в Квыргызстане 13 августа. На открытии Кубка выступил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Сам глава КР отметил, что кок-бору - одна из древнейших национальных игр кыргызов, которую в народе называют игрой самых отважных джигитов.

"Игра требует отваги, ловкости и невероятной силы. Джигиты, играющие в кок-бору, вырастают волевыми воинами, готовыми защищать свою страну. Игра кок-бору учит молодых людей работать в команде, быстро принимать решения при необходимости и быть терпеливыми", - говорится в материале.

В соревнованиях приняли участие и спортсмены из Казахстана - команда "Астана" дошла до финала, но уступила кыргызстанскому "Ынтымаку".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033215-kazahstanets-poluchil-dorogoy-podarok-ot-prezidenta-kyrgyzstana-video/