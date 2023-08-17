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Весь Ливан остался без электричества из-за долгов

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Вид на Бейрут, Ливан
Бейрут, Ливан. Фото: Holger Leue / Getty Inages

Вся территория Ливана осталась без электричества после отключения единственных двух рабочих тепловых электростанций из-за неуплаты задолженностей в валюте, передает РИА Новости.

Весь Ливан погрузился во тьму, так как две тепловые электростанции – Дэйр Аммар и Захрани – были отключены из-за долгов. К слову, обе являются единственными ТЭС, снабжающими всю страну. Суммарно они производят 550 МВт.

"Оператор двух ТЭС – Дэйр Аммар и Захрани – сообщил в среду, что отключит с 17:00 по местному времени (20:00 по Астане – прим. ред.) ТЭС из-за неуплаты задолженностей в валюте. Оператор реализовал свое обещание", – сообщили изданию в компании Électricité du Liban.

После отключения станции перекачки воды, а также различные объекты инфраструктуры вышли из строя.

В Électricité du Liban заявили, что не контролируют сложившуюся ситуацию.

Кроме того, как сообщается, оператор двух ТЭС Primesouth намеревался отключить Дэйр Аммар и Захрани еще 11 августа, но отсрочил отключение из-за обещаний ливанских властей решить проблему.

Отметим, что такая же ситуация случалась в стране в октябре 2021 года.

Электростанции Захрани и Дейр-Аммар перестали работать после того, как у них закончились запасы дизельного топлива – выработка энергии упала ниже 200 МВт. Вся страна временно погрузилась во тьму.

До этого в марте обе ТЭС уже останавливались на несколько дней из-за нехватки денег. Тогда проблему удалось решить после выделения резервных средств из бюджета.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Ливан – страна, расположенная на восточном берегу Средиземного моря, является одним из самых маленьких суверенных государств мира. Столица – Бейрут.

И хотя Ливан был местом древнейших поселений человека в мире, современное государство возникло только в 1920 году. В 1943 году страна получила независимость от Франции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2032785-ves-livan-ostalsya-bez-elektrichestva-iz-za-dolgov/

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