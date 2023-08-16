Власти Кыргызстана засекретили данные о лицах, получивших гражданство республики

Флаг Кыргызстана. Фото: Abylai Saralayev / TASS via Getty Images

В Кыргызстане засекретили некоторые указы о приеме в гражданство этой страны. Местное издание 24.kg запросило комментарий у представителей администрации президента Садыра Жапарова.

Некоторые указы президента Кыргызстана о приеме в гражданство республики были засекречены. При переходе на них указывается, что они являются документом для служебного пользования.

В частности, издание отмечает два указа – №417 от 31 декабря 2022 года и №359 от 26 октября 2022 года. На то, что документы были засекречены, первыми обратили внимание пользователи соцсетей.

При этом такого же рода указ – например, №11 от 18 января 2022 года – полностью открыт для общественности – там указаны данные людей, получивших кыргызстанское гражданство.

Издание запросило комментарий у представителя администрации президента Садыра Жапарова.

"Сказали лишь, что некоторые указы президента могут публиковаться с формулировкой "для служебного пользования", – сообщили журналисты 24.kg.

Также издание обратило внимание на статью The Moscow Times от 25 марта текущего года. В ней говорилось, что известные политики и бизнесмены России получили гражданство Кыргызстана.

В тексте статьи есть ссылка на соответствующий указ, однако при переходе на нее, как проверил корреспондент NUR.KZ, страница выдает ошибку.

Напомним, что в Кыргызстане был официально введен статус "цифрового кочевника".

Соответствующее положение, принятое кабмином КР, позволяло гражданам ряда стран, включая РФ, пребывать на территории страны без оформления визы.

"Кабмин КР принял положение "О пилотном проекте "О статусе "Цифровой кочевник" ("Digital nomad") и порядке его присвоения иностранных гражданам", позволяющего въезжать/пребывать на территории Кыргызстана без оформления визы, регистрации по месту пребывания и наличия разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, а также содержащего сведения о персональном идентификационном номере (ПИН). Положение действует до 31 декабря 2023 года", – говорилось в сообщении на официальном сайте Минэкономики и коммерции Кыргызстана.

В конце июня статус "цифрового кочевника" предложил ввести в Казахстане депутат мажилиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2032707-vlasti-kyrgyzstana-zasekretili-dannye-o-litsah-poluchivshih-grazhdanstvo-respubliki/