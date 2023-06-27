Ввести специальный статус для "цифровых кочевников" в Казахстане предложил депутат

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Депутат мажилиса Павел Казанцев на пленарном заседании палаты предложил ввести специальный статус для "цифровых кочевников" в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Павел Казанцев в своем запросе на имя министра иностранных дел поднял вопрос так называемых "цифровых кочевников".

По его словам, это люди, которые работают удаленно, используя цифровые технологии для выполнения своих профессиональных обязанностей. При этом они не живут в родной стране, ведя мобильный образ жизни.

"Многие государства стараются привлечь "цифровых кочевников" с помощью специальных виз Digital Nomad. На сегодня 35 стран мира предоставляют такие визы. То есть это уже мировой тренд.

Например, в Кыргызстане статус "цифровой кочевник" нормативно оформлен в 2022 году. Статус позволяет гражданам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы и России находиться в Кыргызской Республике без регистрации по месту пребывания и наличия разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности и облегчает взаимодействие с государственными органами", – отметил он.

По его данным, за полгода статус "цифровой кочевник" получили там больше тысячи IT-специалистов и бизнесменов.

"В Казахстане же для оформления разрешения на временное проживание прибывшим на работу необходимо трудоустроиться на казахстанское предприятие. Но особенность "цифровых кочевников" в том и состоит, что они получают доход за пределами страны своего постоянного пребывания.

Это выгодно для экономики страны: специалисты не отбирают рабочие места у местных жителей, но тратят деньги в этой стране на аренду жилья, коммунальные услуги, питание и развлечения, транспорт. То есть являются полноценными участниками потребительской экономики", – заявил Павел Казанцев.

В этой связи он просит главу МИД рассмотреть возможность введения специального статуса для "цифровых кочевников" на территории Казахстана.

Процедурно это означает освобождение обладателей этого статуса от обязанности осуществлять регистрацию по месту проживания и необходимости трудоустраиваться на казахстанские предприятия.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев высказывался о "цифровых кочевниках".

"Расцвет информационной цивилизации уже породил такой феномен, как цифровые кочевники. Современные диджитал-номады активно осваивают глобальное кибер- и физическое пространство, создают новые продукты и рынки.

Современная информационная цивилизация открывает колоссальные возможности для самореализации каждого человека", – говорил тогда президент.

По информации на сайте Министерства экономики и коммерции Кыргызстана, обладатель статуса "цифровой кочевник":

освобождается от обязанности осуществления регистрации по месту проживания на территории Кыргызстана;

освобождается от необходимости получения разрешения на работу;

автоматически получает персональный идентификационный номер (ПИН);

получает разрешение на работу до 12 месяцев с возможностью продления до одного года;

вправе осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность или деятельность в качестве юрлица в соответствии с налоговым законодательством и законодательством КР о государственной регистрации юридических лиц (филиалов и представительств);

вправе инициировать регистрацию юридического лица;

вправе открывать и пользоваться счетами в банках КР в порядке, определяемом Нацбанком этой страны, без обязательного осуществления регистрации по месту проживания на территории Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026563-vvesti-spetsialnyy-status-dlya-tsifrovyh-kochevnikov-v-kazahstane-predlozhil-deputat/