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"Противоречит ценностям веры и морали". В Ливане и Кувейте запретили фильм "Барби"

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Райан Гослинг и Марго Роби
Райан Гослинг и Марго Роби. Фото: Lia Toby/Getty Images for Warner Bros.

Власти Ливана и Кувейта запретили кинотеатрам показывать новый фильм «Барби», заявив, что его содержание противоречит консервативным ценностям их стран.

Долгожданная кинокомедия американского инди-режиссера Греты Гервиг, уже собравшая в мировом прокате более миллиарда долларов, в четверг должна была, наконец, выйти на широком экране и в странах Ближнего Востока.

Изначально дату ближневосточного релиза фильма отодвинула с 19 июля на конец августа Саудовская Аравия. Как сообщает издание Variety, местные цензоры добивались от кинокомпании правок, касающихся упоминаний ЛГБТ-людей.

В отличие от других фильмов, запрещенных на Ближнем Востоке, в «Барби» нет сцен, открыто демонстрирующих однополые отношения.

В Саудовской Аравии вопросы с кинокомпанией были решены, и дату выхода фильма на Ближнем Востоке назначили на 10 августа. Но в последний момент помешать показу картины в своих странах решили правительства Кувейта и Ливана.

В Кувейте запрет объяснили тем, что фильм не соответствует «принципам общественной этики» страны, а Ливане в нем обнаружили пропаганду гомосексуализма.

В среду комитет по кинематографической цензуре про Министерстве информации и печати Кувейта заявил, что запрещает показ не только «Барби», но и австралийского фильма ужасов «Поговори со мной».

«Комитет отметил, что оба фильма пропагандируют идеи и убеждения, чуждые кувейтскому обществу и общественному порядку», — объяснил это решение замглавы министерства Лафи Аль-Субейе, которого цитирует национальное новостное агентство страны Kuna.

По словам чиновника, чтобы иностранные фильмы соответствовали этическим стандартам для показа в Кувейте, комитет обычно приказывает «цензурировать сцены, противоречащие общественной этике».

Но если фильм «несет в себе чуждые концепции и идейное содержание, либо неприемлемое поведение, комитет решает запретить этот материал в целом», — подчеркнул Аль-Субейе, добавив, что это правило распространяется на всю иностранную продукцию.

В Ливане, как сообщает агентство AP, инициатива запрета на фильм принадлежала Министерству культуры. Его глава Мохаммад Мортада заявил, что фильм «противоречит ценностям веры и морали» и «пропагандирует гомосексуальность и сексуальную трансформацию».

Он направил свои рекомендации в Управление общей безопасности Ливана, которое подчиняется Министерству внутренних дел и традиционно принимает решения о цензуре.

По сообщениям СМИ, Мортада также объяснил свою просьбу тем, что «Барби» высмеивает роль матерей и ставит под сомнение смысл брака.

Первый гей-парад в арабском мире: шесть лет спустя

До недавнего времени Ливан, страна со значительной долей христианского населения, считался одним из самых либеральных и терпимых к ЛГБТ-сообществу государств на Ближнем Востоке. В 2017 году в Бейруте прошел первый в арабском мире гей-парад, ставший после этого ежегодным. Но в последний год настроения в Ливане стали меняться.

Летом 2022 года против ЛГБТ-сообщества усилились гонения после того, как Министерство внутренних дел приказало силам безопасности пресекать мероприятия, «пропагандирующие сексуальные извращения».

А в июле этого года Хассан Насралла, лидер шиитской группировки «Хезболла», входящей в правящую коалицию, заявил, что гомосексуальность представляет собой «неминуемую опасность» для Ливана, и призвал запретить материалы, пропагандирующие ее.

В своей 46-минутной речи он сослался на исламские тексты, призывающие наказывать гомосексуалистов смертной казнью: «В случае гомосексуализма, с первого случая занятия этой практикой, даже если человек не женат, он должен быть убит. И это его судьба в этом мире и в загробной жизни — быть казненным».

В числе других фильмов, которые недавно были запрещены на Ближнем Востоке из-за упоминаний ЛГБТ и вопросов гендерной идентичности, был «Человек-паук: Через вселенные», в трейлере которого есть плакат «Защитите транс-детей». Эту картину не выпустили в прокат в Объединенных Арабских Эмиратах.

Несколько стран Ближнего Востока запретили мультфильм «Базз Лайтер» 2022 года, часть франшизы «Истории игрушек», потому что в нем был показан поцелуй между двумя женщинами.

Кроме того, несколько стран не дали добро на показ картины «Вечные» по мотивам комиксов «Марвел», в которой впервые фигурирует супергерой-гей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2032188-protivorechit-tsennostyam-very-i-morali-v-livane-i-kuveyte-zapretili-film-barbi/

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