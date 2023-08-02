"Мишенью являются гражданские порты". Россия нанесла новый удар по порту Измаил на Дунае — что известно

Последствия удара по Измаилу. Фото: od.gp.gov.ua

Украинские власти сообщают, что в результате ночной атаки беспилотников повреждения получил украинский порт Измаил на реке Дунай. По данным журналистов, в числе прочего повреждены здания морского вокзала и Дунайского пароходства.

Агентство Reuters передает со ссылкой на источники, что порту Измаил нанесен серьезный ущерб.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 2 августа российские войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками «Shahed-136/131». Военные сообщают, что пуски «шахедов» осуществлялись с трех направлений — Курск, Приморско-Ахтарск, полигон «Чауда» в аннексированном Крыму.

«Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 23 ударных БПЛА. Большинство "шахедов" уничтожено в Киевской и Одесской областях. К сожалению, часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области», — было сказано в заявлении.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер ранее сообщил, что после российского удара по портам на Дунае там вспыхнули пожары и поврежден элеватор.

«По состоянию на 05:30 данных о пострадавших не поступало. Окончательные данные и результаты боевой работы будут от военного командования», — говорится в посте Кипера в Телеграме.

Последствия удара по Измаилу. Фото: od.gp.gov.ua

Украинская прокуратура уточняет, что в Измаиле были повреждены или уничтожены элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, а также производственные, складские и административные помещения.

Существенные повреждения также получило трехэтажное здание «Морвокзала».

На фото видны значительные повреждения администрации Дунайского пароходства.

После выхода России из зерновой сделки поставки зерна из черноморских портов Украины были прекращены. Дунай считался основной альтернативой, поскольку экспорт грузовиками и по железной дороге через Молдову и западную границу Украины с ЕС вызывает растущее недовольство фермеров в Польше и других странах.

Накануне Forbes сообщил, что три иностранных судна впервые после выхода России из зерновой сделки прибыли в один из украинских портов на Дунае. По данным издания, греческое и израильское суда прошли в направлении порта Измаил через пролив Босфор, а турецко-грузинское судно — из северной Турции.

Последствия удара по Измаилу. Фото: od.gp.gov.ua

Владимир Зеленский заявил, что ночной удар был нанесен «по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности».

«Мир должен реагировать, — сказал президент Украины. — Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы, это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить».

Российские власти ночную атаку по Украине пока не комментировали.

Первые удары по украинским портам на Дунае российские военные нанесли 24 июля: в результате атаки дронов пострадали дунайские терминалы Рени и Измаил.

Эксперты назвали это эскалацией зерновой блокады Украины.

Украина — один из ведущих мировых поставщиков зерна и главный конкурент России на зерновом рынке.

В конце июля эксперты Центра анализа европейской политики (CEPA) отмечали, что с мая 2022 года Украина экспортировала по земле около 40 млн тонн зерна, что даже больше, чем в рамках зерновой сделки, благодаря которой по Черному море было вывезено 33 млн тонн украинского зерна, что позволило сбить цены на продовольствие в мире на 20%, согласно оценкам ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2031002-mishenyu-yavlyayutsya-grazhdanskie-porty-rossiya-nanesla-novyy-udar-po-portu-izmail-na-dunae-chto-izvestno/