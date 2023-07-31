В Саудовской Аравии состоятся мирные переговоры по Украине, но Россию на них не позовут. Что известно

Владимир Зеленский. Фото: Stanislav Ivanov / Global Images Ukraine / Getty Images

В начале августа в Саудовской Аравии состоятся международные переговоры о мирном урегулировании войны в Украине, подтвердили украинские власти. По данным прессы, в консультациях примут участие не только представители Украины и ее западных союзников, но и делегации развивающихся стран. Россию на саммит не позвали, поскольку его главной темой станет мирный план Украины, который включает неприемлемое для Москвы требование об освобождении оккупированных территорий.

В воскресенье вечером глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что советники по национальной безопасности и политические советники лидеров государств встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обсудить инициативы Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира.

По словам Ермака, Киев убежден, что в основу урегулирования должен лечь именно украинский план. "В то же время, в процессе консультаций со всеми заинтересованными сторонами мы стремимся учесть мнения и позиции, не противоречащие ключевым принципам международного права и положениям Устава ООН", – сказал глава Офиса президента Украины.

Как рассказал глава Офиса президента, Украина рассчитывает реализовать свою Формулу мира в три этапа.

На первом из них должны состояться встречи с послами, аккредитованными в Украине. На втором – встречи советников по национальной безопасности в поиске оптимальных формулировок и механизмов имплементации плана (такая встреча, по словам Ермака, уже прошла в Копенгагене), а следующая как раз состоится в Саудовской Аравии. На третьем этапе запланирован учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года.

Первой о планах провести саммит в Саудовской Аравии в субботу написала американская деловая газета Wall Street Journal.

По данным издания, встреча состоится в Джидде 5-6 августа и Саудовская Аравия и Украина пригласили на встречу около 30 стран, в том числе крупнейшие государства ЕС, США, а также Индию, Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию.

О встрече в Копенгагене Wall Street Journal пишет, что в ней приняли участие представители Украины, нескольких крупных европейских стран, а также Бразилии, Индии, Турции и ЮАР. По видеосвязи в совещании участвовал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Почему Саудовская Аравия?

Как говорят западные дипломаты, на которых ссылаются журналисты WSJ, Саудовская Аравия была выбрана как место проведения саммита, поскольку западные страны надеялись, что это поможет привлечь к мероприятию Китай.

Пекин сохраняет тесные отношения как с Россией, так и с Саудовской Аравией. Кроме того, в этом году Китай помог установлению более теплых отношений между Саудовской Аравией и ее давним региональным противником Ираном, отмечает WSJ.

Хотя Китай говорит о намерении предложить план мирного урегулирования по Украине, его представителей в Копенгагене не было, пишет газета. По данным участников переговоров, участие китайской делегации в саудовском саммите не ожидается, но и не исключается.

Кроме того, как отмечает агентство Associated Press, Саудовская Аравия, которая в последние годы заметно укрепила свои связи с Россией, традиционно проводит осторожную внешнюю политику.

Как отмечали власти страны, ее "нейтральная" позиция при посредничестве между Россией и Украиной помогла в прошлом году освобождению военнослужащих, находившихся в российском плену.

В мае этого года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил в ходе саммита Лиги арабских государств, куда был приглашен президент Украины Владимир Зеленский, что Эр-Рияд поддерживает международные усилия по урегулированию российско-украинского военного конфликта и готов выступить посредником.

Как убедить развивающиеся страны: зачем нужен саммит

Как пишут журналисты Wall Street Journal, саммит в Саудовской Аравии проходит на фоне активной борьбы Кремля и западных союзников Украины за симпатии основных развивающихся стран, многие из которых сохранили нейтральность в отношении войны.

Как подтвердил в воскресенье Ермак, Украина и западные чиновники надеются уже в этом году организовать более масштабный саммит, на котором мировые лидеры утвердят общие принципы урегулирования войны. Эти принципы, как надеются в Киеве и западных столицах, помогут задать выгодное для Украины направление для будущих мирных переговоров с Россией.

По данным собеседников WSJ, европейские чиновники надеются, что во время саммита удастся урегулировать разногласия между Украиной и развивающимися странами по вопросу о том, на каких условиях должна закончиться война.

На встрече в Копенгагене, как говорят источники издания, эти разногласия были значительными: Киев пытался убедить развивающиеся страны поддержать мирный план президента Владимира Зеленского. Он предполагает, что какие-либо переговоры могут начаться только после возвращения Украине всех оккупированных территорий и вывода российских войск.

Подробности плана таковы:

Ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность;

Освобождение всех пленных и жителей Украины, вывезенных на российскую территорию;

Восстановление территориальной целостности Украины;

Вывод российских войск и прекращение боевых действий;

Восстановление справедливости;

Противодействие экоциду;

Недопущение эскалации;

Фиксация окончания войны.

Развивающиеся страны заявили, что готовы обсуждать общие принципы, но не могут поддержать план Зеленского, отмечают журналисты WSJ.

По словам Ермака, каждый пункт Формулы мира Владимира Зеленского еженедельно обсуждается в индивидуальном и групповом формате с представителями более 50 стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2030701-v-saudovskoy-aravii-sostoyatsya-mirnye-peregovory-po-ukraine-no-rossiyu-na-nih-ne-pozovut-chto-izvestno/