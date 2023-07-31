СМИ: Лукашенко назначил президентскую стипендию своему сыну Николаю

Александр Лукашенко с сыном. Фото: Andrea Verdelli / Pool/ Getty Images

Белорусские СМИ сообщают, что глава Беларуси Александр Лукашенко назначил президентскую стипендию Николаю Лукашенко. При этом они утверждают, что стипендиатом является его младший сын.

"Назначить стипендии президента Республики Беларусь на второе полугодие 2022/2023 учебного года в размере 186,97 рублей (около 33 тыс. тенге – прим. ред.) в месяц студентам, курсантам, (...)", – говорится в документе на официальном сайте Лукашенко.

При этом, как пишет издание "Наша Нiва", в списке стипендиатов значится Николай Александрович Лукашенко, студент первого курса Белорусского государственного университета.

"Возраст и место учебы этого Николая совпадают с известными фактами о младшем сыне Лукашенко, окончившем первый курс факультета биологических наук БГУ", – говорится в публикации.

Напомним, еще в 2020 году СМИ сообщали, что Николай Лукашенко перебрался в Москву для продолжения учебы. Корреспонденты утверждали, что он поступил в гимназию при МГУ.

А в прошлом месяце Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай сейчас учится в Китае – проходит обучение в Пекинском университете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2030728-lukashenko-naznachil-prezidentskuyu-stipendiyu-polnomu-tezke-svoego-syna-nikolayu/