Лукашенко заявил, что его сын Николай учится в Китае

Александр Лукашенко с сыном. Фото: Natalia Fedosenko/Contributor/Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его младший сын Николай сейчас учится в Китае - проходит обучение в Пекинском университете.

Об этом президент Беларуси рассказал в ходе прямого эфира на телеканале "Россия-1", передает РИА Новости.

"Коля сейчас в Китае учится, в Пекинском университете", - сказал Лукашенко.

Отметим, что в феврале текущего года в интервью "Синьхуа" Александр Лукашенко уже упоминал о том, что его младший сын изучает биотехнологии в рамках проекта с КНР.

Такую возможность он получил в рамках соответствующего совместного проекта по сотрудничеству между двумя странами.

Напомним, что в 2020 году СМИ сообщали, что Николай Лукашенко перебрался в Москву для продолжения учебы. Корреспонденты утверждали, что он поступил в гимназию при МГУ. Несколькими неделями ранее сообщалось, что младший сын главы Беларуси забрал документы из лицея БГУ в Минске.

Отметим, согласно официальному сайту президента Беларуси, у Александра Лукашенко трое сыновей и семеро внуков. Старшие сыновья - Виктор и Дмитрий - учились в Белорусском государственном университете. Оба служили в пограничных войсках.

Виктор Лукашенко является президентом Национального олимпийского комитета. Вместе с супругой Лилией воспитывает четверых детей.

Дмитрий - председатель центрального совета "Президентского спортивного клуба". Организация делает упор на развитие спорта среди детей. У Дмитрия Лукашенко и его супруги Анны подрастают три дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2024759-lukashenko-zayavil-chto-ego-syn-nikolay-uchitsya-v-kitae/