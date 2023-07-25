"Это не компьютерная игра". Глава Минобороны Украины заявил CNN, что контрнаступление ВСУ отстает от графика, но идет по плану

Алексей Резников. Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Министр обороны Украины Алексей Резников признал в интервью телекомпании СNN, что контрнаступление ВСУ идет не так быстро, как планировалось, но отметил, что "не обеспокоен" результатом операции, поскольку она развивается по плану.

По словам Резникова, представление о том, что наступление обязательно должно быть быстрым, не соответствует действительности.

Глава украинского оборонного ведомства назвал несколько причин, по которым наступление ВСУ развивается медленнее, чем ожидалось, в том числе недостаток боеприпасов, снарядов и артиллерийских систем.

"Это вопрос ПВО. Это также вопрос того, что у нас очень длинная линия фронта. И против нас сражается большое число врагов. Так что это война. Это не компьютерная игра", – заявил Резников телекомпании СNN в интервью, которое было записано в минувшие выходные.

Западные эксперты считают, что ВСУ начали наступательную операцию в начале июня, однако не смогли быстро прорвать защитные линии российской армии.

Украинские военные сосредоточили усилия на трех основных участках фронта, в том числе в районе Бахмута, на границе Донецкой и Запорожской областей (около села Великая Новоселка, где находился так называемый "Времевский выступ"), а также у города Орехов.

В результате первой волны наступления украинские военные потеряли определенное количество техники, в том числе предоставленной странами Запада и пересмотрели тактику, говорят аналитики. По их мнению, теперь ВСУ пытаются более планомерно измотать российские войска и воспользоваться пробелами в обороне, когда они появятся.

О том, что наступление ВСУ идет более медленно, чем планировалось, в интервью Би-би-си в конце июня говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Резников заявил СNN, что "наши генералы, наши командиры видят реальную ситуацию на поле боя". "И снова, должен повторить, главная ценность для нас – это жизнь наших военных", – подчеркнул министр.

СNN отмечает, что ситуация на южном фронте, где ВСУ ведут основные наступательные действия, осложняется в основном из-за большого количества минных полей, установленных российскими войсками.

По словам Резникова, украинским военным приходится вручную расчищать себе дорогу, продвигаясь по тропам в полях. Как говорит министр обороны, у россиян есть "серьезные защитные зоны с минами", и через них "очень трудно прорваться".

"Мы должны использовать наших военных, саперов и все это очень медленно разминировать, чтобы подготовить коридоры для настоящего наступательного движения", — сказал Резников.

Он добавил, что украинские войска предпринимают действия на разных направлениях, чтобы не дать россиянам понимания о направлении основного удара.

"Победа и вступление в НАТО к лету 2024 года"

В отношении общего хода войны Резников сказал CNN, что к лету следующего года она закончится победой Киева – и после этого Украина может получить приглашение на вступление в НАТО.

Резников напомнил, что следующий саммит Североатлантического альянса, который состоится в июле следующего года в Вашингтоне, станет юбилейным: на нем будет отмечаться 75 лет со дня создания блока.

"Кто знает, может быть, он станет очень важным днем для Украины, – сказал глава Минобороны Украины. – Это только мой прогноз".

На недавнем саммите НАТО, который состоялся в Вильнюсе, члены альянса заявили, что будущее Украины – в блоке, но отказались назвать точные временные перспективы ее вступления. Они отметили, что Украина может войти в НАТО лишь в момент, когда выполнит все необходимые условия и когда это будут поддерживать все члены.

В интервью CNN Резников признал, что вступление Украины в НАТО не может состояться до окончания войны с Россией. А в ответ на вопрос, закончится ли, по его мнению, война до саммита 2024 года, министр обороны быстро ответил: «Да. Мы эту войну выиграем».

Когда в Украине появятся F-16

Глава минобороны Украины также рассказал об обучении украинских пилотов полетам на истребителях F-16, поставки которых Киев добивается от Запада.

Как говорит Резников, обучение украинских пилотов начнется уже в августе и займет «минимум шесть месяцев». Таким образом, по самому оптимистическому сценарию, украинские пилоты могут начать полеты на F-16 над Украиной уже к весне следующего года, считает министр обороны Украины.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе Резников подписал меморандум о подготовке украинских пилотов к полетам на истребителях западного образца, в ней будут принимать участие 11 стран: Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

О том, кто именно готов предоставить Украине западные истребители, пока неизвестно. Ранее некоторые страны Запада сообщали, что этот вопрос активно обсуждается.

Доклад о кассетных боеприпасах

Резников также сообщил, что на этой неделе Украина передаст Пентагону доклад о том, насколько эффективно ВСУ применяют поставленные Соединенными Штатами кассетные боеприпасы.

В интервью CNN он сказал, что сейчас сам с нетерпением ожидает получения этого отчета, который затем передаст американским партнерам.

"Я надеюсь, что эти боеприпасы окажутся более эффективными, чем обычные", — сказал Резников.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности в администрации США Джон Кирби сообщил на прошлой неделе, что Украина получила американские кассетные боеприпасы и начала применять их на поле боя. По словам Кирби, украинцы используют эти боеприпасы эффективно и надлежащим образом, что уже приносит определенные результаты.

Резников не стал приводить подробностей до того, как выйдет доклад, однако сказал, что, по его ожиданиям, кассетные боеприпасы должны показать наибольшую эффективность «в особенности против артиллерийских систем, в частности, в ходе контрбатарейной борьбы, а также в борьбе против вражеских БТР, БМП, а кроме того, они будут хороши против пехоты на поле».

По словам украинского министра, Украина обязалась предоставлять Пентагону такой отчет в рамках договоренности о поставках ей кассетных боеприпасов.

В США ранее заявляли, что передача Украине подобных снарядов, запрещенных международной конвенцией (ни США, ни Украина, ни Россия, впрочем, не подписывали ее), — это временная мера, вызванная истощением запасов стандартных 155-мм артиллерийских снарядов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029926-eto-ne-kompyuternaya-igra-glava-minoborony-ukrainy-zayavil-cnn-chto-kontrnastuplenie-vsu-otstaet-ot-grafika-no-idet-po-planu/