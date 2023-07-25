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МИД Китая прокомментировал ситуацию с внезапным исчезновением главы ведомства

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Цинь Ган
Цинь Ган. Фото: Suo Takekuma - Pool/Getty Images

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге ответила на вопрос журналистов об отсутствии в публичном пространстве главы ведомства, передает РИА Новости.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган не появлялся на публике уже около месяца, это вызвало большое количество вопросов и спекуляций в СМИ, в том числе и зарубежных.

Журналисты попросили представителя ведомства прокомментировать отсутствие министра.

"У меня нет информации, которую я могла бы предоставить", - сказала Мао Нин, отвечая на вопрос о том, есть ли у нее сведения о местоположении Цинь Гана.

Как ранее сообщала Русская служба BBC, ссылаясь на западные издания, 57-летний дипломат пропал ровно в тот момент, когда Пекин пытался наладить отношения с США и провести ряд встреч между официальными лицами.

"В Китае внезапное исчезновение высокопоставленных чиновников может означать, что у них возникли серьезные проблемы. Поэтому ответ Мао Нин породил целeую волну слухов и подозрений о судьбе главы МИДа", - говорилось в материале.

Отмечалось, что последний раз Цинь Ган фигурировал в новостях 25 июня, когда он в провел в Пекине встречу со своим коллегой из Шри-Ланки. Позже он не появился ни на переговорах официальных лиц КНР с главой Минфина США, ни на саммите АСЕАН в Индонезии, ни на переговорах между МИДом Китая и внешнеполитическим ведомством Евросоюза.

По данным некоторых СМИ, Цинь Ган, якобы, находится под следствием, после того, как обнаружилось, что у него есть какая-то романтическая связь на стороне, то есть речь идет о супружеской неверности. Однако в МИД КНР не стали комментировать эти слухи, заявив, что не обладают такой информацией.

Добавим, что Цинь Ган занял пост министра иностранных дел КНР в декабре 2022 года, став одним из самых молодых назначенцев на эту должность. До назначения он меньше двух лет проработал послом КНР в США.

До этого он был официальным представителем Министерства иностранных дел и помогал организовывать поездки Си Цзиньпина за границу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029929-mid-kitaya-prokommentiroval-situatsiyu-s-vnezapnym-ischeznoveniem-glavy-vedomstva/

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