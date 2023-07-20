Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Олег Тиньков. Фото: Anthony Kwan/Bloomberg/Getty Images

Бизнесмен Олег Тиньков исключен из санкционного списка Великобритании. Он осуждал войну против Украины, продал свой банк в России, однако до сих пор его просьбы об отмене санкций оставались без удовлетворения. Тиньков не первый – в начале июля Британия отменила санкции против еще одного российского бизнесмена Льва Хасиса.

Фамилии Тинькова теперь нет в перечне лиц, в отношении которых действуют британские санкции. "Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше не распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков (ID 15041)", – говорится в примечании к санкционному перечню.

Причина исключения из списка и другие подробности пока неизвестны.

Бизнесмен давно добивался отмены санкций против него. Он в жестких выражениях осуждал войну и власти России, однако до сих пор это не помогало ему выйти из-под британских санкций.

Тиньков многие годы живет за пределами России. С октября 2019 года бизнесмен боролся с лейкемией. Он регулярно бывал в Британии, в том числе в связи с лечением. В Лондоне живет дочь Тинькова.

В британский санкционный список он попал 24 марта прошлого года. Спустя месяц бизнесмен продал свою долю в созданном им "Тинькофф банке" миллиардеру Владимиру Потанину. Позже он утверждал, что Потанин заплатил ему не более 3% реальной стоимости этой доли.

"Я не мог торговаться. Это состояние заложника – берешь то, что тебе предлагают, я не мог договориться", – говорил он в интервью газете The New York Times.

31 октября прошлого года бывший владелец "Тинькофф банка" отказался от российского гражданства.

"Не могу видеть как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей. Я хочу это все "развидеть", – писал тогда Тиньков в инстаграме. – Надеюсь все больше бизнесменов последуют за мной и перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданство".

Не менее жесткие выражения бизнесмен использовал в апреле прошлого года, когда уже был под британскими санкциями. "Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной войны! Гибнут невинные люди и солдаты", – негодовал банкир. Он также критиковал российские власти и военных: "А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании? Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества".

Отмены британских санкций также добивались российские миллиардеры Михиал Фридман и Петр Авен из Альфа-банка, они тоже жили в Британии, когда началась война. Санкции с них не сняты, несмотря на инициативы российских оппозиционеров в их поддержку.

В марте этого года агентство Bloomberg писало, что Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка.

"Я поддерживаю решение правительства Великобритании наложить санкции на людей, которые поддерживают Путина или способствуют войне. Печально, что они ошибочно подумали, что я был одним из таких людей. Снятие санкций с меня было бы справедливым и послало бы сигнал о том, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на людей, которые поддерживают Путина и его вторжение", — цитировало агентство обращение Тинькова.

После сообщения об отмене санкций против него судебная фирма Corker Binning заявила, что это она добилась исключения Тинькова из списка.

Тиньков стал вторым российским банкиром, освобожденным от британских санкций. 6 июля Великобритания отменила их в отношении бывшего зампреда Сбербанка Льва Хасиса. Как и Тиньков, он попал в санкционный список в марте 2022 года. После начала российского вторжения, как сообщали СМИ, Хасис покинул "Сбер" и уехал в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2029483-velikobritaniya-snyala-sanktsii-s-olega-tinkova/