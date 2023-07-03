Двоих человек осудили на 6 лет за мошенничество во время ремонта дороги на западе Казахстана

Дорога. Иллюстративное фото: pexels.com

Актюбинский областной суд назначил тюремные сроки двум гражданам по делу о мошенничестве во время ремонта дороги "Кобда – Мартук", сообщается на официальной странице суда Актобе в Facebook.

Отмечается, что 3 мая суд №2 города Актобе вынес оправдательный приговор в отношении М. и Е. Их обвиняли в совершении мошенничества в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 190 УК РК).

"Судебной коллегией установлено, что М. при пособничестве Е. совершил хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием в сфере государственных закупок в особо крупном размере – 70 401 633 тенге", – говорится в сообщении.

По данным суда, эти деньги были получены за ремонт участка автомобильной дороги "Кобда – Мартук" с 30 по 52 километр. Но на четырех километрах из указанного участка ремонт так и не был выполнен.

Сообщается, что вина подсудимых в совершении мошенничества доказывается заключениями судебных экспертиз, показаниями свидетелей, а также результатами негласных следственных действий и другими доказательствами.

"Апелляционным приговором приговор суда №2 города Актобе Актюбинской области от 3 мая 2023 года в отношении М. и Е. отменен, вынесен обвинительный приговор.

М. и​ Е. признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет,​ с лишением права заниматься деятельностью в сфере строительства сроком на 10 лет", – указано в решении суда.

Осужденных было решено поместить в учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Они взяты под стражу в зале суда. Гражданский иск удовлетворен.

Частное постановление суда № 2 города Актобе в адрес прокурора и органа уголовного преследования​ отменено.

Апелляционный приговор вступил в законную силу.

Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

в сфере государственных закупок.

Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

преступной группой;

в особо крупном размере (более 13,8 млн тенге – прим. ред.), –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027386-dvoih-chelovek-osudili-na-6-let-za-moshennichestvo-vo-vremya-remonta-dorogi-na-zapade-kazahstana/