Двоих человек осудили на 6 лет за мошенничество во время ремонта дороги на западе Казахстана
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Актюбинский областной суд назначил тюремные сроки двум гражданам по делу о мошенничестве во время ремонта дороги "Кобда – Мартук", сообщается на официальной странице суда Актобе в Facebook.
Отмечается, что 3 мая суд №2 города Актобе вынес оправдательный приговор в отношении М. и Е. Их обвиняли в совершении мошенничества в особо крупном размере (пункт 2 части 4 статьи 190 УК РК).
"Судебной коллегией установлено, что М. при пособничестве Е. совершил хищение бюджетных денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием в сфере государственных закупок в особо крупном размере – 70 401 633 тенге", – говорится в сообщении.
По данным суда, эти деньги были получены за ремонт участка автомобильной дороги "Кобда – Мартук" с 30 по 52 километр. Но на четырех километрах из указанного участка ремонт так и не был выполнен.
Сообщается, что вина подсудимых в совершении мошенничества доказывается заключениями судебных экспертиз, показаниями свидетелей, а также результатами негласных следственных действий и другими доказательствами.
"Апелляционным приговором приговор суда №2 города Актобе Актюбинской области от 3 мая 2023 года в отношении М. и Е. отменен, вынесен обвинительный приговор.
М. и Е. признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с лишением права заниматься деятельностью в сфере строительства сроком на 10 лет", – указано в решении суда.
Осужденных было решено поместить в учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Они взяты под стражу в зале суда. Гражданский иск удовлетворен.
Частное постановление суда № 2 города Актобе в адрес прокурора и органа уголовного преследования отменено.
Апелляционный приговор вступил в законную силу.
Отметим, что мошенничество, согласно статье 190 Уголовного кодекса РК, – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
В лучшем случае оно наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
При этом наказание увеличивается до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге), привлечения к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничения/лишения свободы на срок до 4 лет, если мошенничество совершено:
- группой лиц по предварительному сговору;
- лицом с использованием своего служебного положения;
- путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;
- в сфере государственных закупок.
Если злоумышленники провернули аферу в крупном размере или в отношении нескольких человек, то преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:
- преступной группой;
- в особо крупном размере (более 13,8 млн тенге – прим. ред.), –
наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", – говорится в тексте УК РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027386-dvoih-chelovek-osudili-na-6-let-za-moshennichestvo-vo-vremya-remonta-dorogi-na-zapade-kazahstana/