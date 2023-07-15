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Президент Южной Кореи прибыл в Киев. Почему оружие из этой страны может быть важным для Украины

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Юн Сок Ёль вместе с супругой в Украине
Юн Сок Ёль вместе с супругой в Украине. Фото: gp.gov.ua

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль находится с визитом в Украине, сообщает официальный сайт южнокорейского лидера.

В сообщении сказано, что Юн Сок Ёль вместе с супругой уже посетили город Буча под Киевом, где множество местных жителей были убиты российскими военными, а также Ирпень, значительно пострадавший во время вторжения.

Во время поездки лидер Южной Кореи планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским и возложить венок погибшим во время войны.

Как обычно бывает в таких случаях, о визите президента Южной Кореи в Украину заранее не сообщалось.

До недавнего времени Южная Корея предоставляла лишь гуманитарную и экономическую помощь Украине, однако в начале мая президент Юн Сок Ёль, находившийся тогда с визитом в США, на вопрос о возможности поставок оружия Киеву ответил, что этот вариант рассматривается.

Схема поставки боеприпасов

Если Южная Корея действительно станет одним из партнеров Украины по прямым поставкам вооружений, военной техники и боеприпасов, это довольно серьезно облегчит непростую ситуацию, в которой оказались остальные доноры украинской армии.

До последнего времени Южная Корея отказывалась напрямую поставлять вооружения в Украину, ограничиваясь лишь поставками гуманитарной помощи.

Но при этом страна косвенно способствует и военной помощи Киеву. Например, Сеул одобрил передачу Украине самоходных гаубиц Krab, в которых используются компоненты корейского производства. Krab использует шасси, разработанное в Корее.

Еще один пример — сдача в аренду Соединенным Штатам полмиллиона 155-миллиметровых боеприпасов. Об этом соглашении со ссылкой на южнокорейские СМИ в апреле сообщило агентство Reuters.

Такой довольно экзотический метод поставок вооружений был выбран для того, чтобы Сеул был как можно меньше вовлечен в процесс военной помощи Киеву, однако Вашингтон активно поставляет боеприпасы украинцам, истощая свои запасы, а корейские снаряды просто помогут американцам справиться с этой проблемой.

При этом в конце 2022 года США просто купили у РК 100 тысяч 155-миллиметровых выстрелов. Корейцы поставляют вооружения Польше, например, танки К-2 и самоходки К-9.

Это тоже нельзя назвать военной помощью Украине, но эти поставки дают возможность полякам передавать свои Т-72 и Krab ВСУ.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль говорил, что необходимо сделать все, чтобы вторжение России в Украину не увенчалось успехом, снова не исключив при этом оказания Сеулом военной помощи Киеву.

«Мы должны доказать, что такие попытки [вторжения] никогда не увенчаются успехом, чтобы заблокировать подобные попытки в будущем», — сказал он, выступая в Гарвардском университете в рамках своего визита в США, но на вопрос о поставках вооружений ответил уклончиво, пообещав «принять соответствующие меры для соблюдения международных норм и международного права».

В мае южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщало, что в Россию должен был отправиться первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чан Хо Чжин — как ожидается, он будет объяснять Москве изменение позиции Южной Кореи по отношению к войне в Украине.

Что есть у Южной Кореи

Изменится ли эта позиция на самом деле, и насколько, пока неизвестно, но если Сеул решится на военные поставки, то сделать он может очень много.

Прежде всего это касается боеприпасов.

Корпорация Poongsan — один из ведущих мировых производителей боеприпасов всех типов, включая танковые и гаубичные. Причем на территории РК находится весь технологический цикл их производства — изначально Poongsan создавался как металлургическая компания.

В том, что РК производит боеприпасы, нет ничего удивительного, учитывая ее непростое соседство с КНДР и Китаем.

Кроме того, Южная Корея производит тяжелую бронетехнику, причем ее основные боевые танки К-2 высоко ценятся и поставляются на экспорт.

В Корее развита электронная промышленность, активно развивается авиационная.

Наконец, в арсеналах Южной Кореи с 1990-х годов имеется более четырех десятков танков Т-80У и несколько десятков БМП-3, переданных Россией в счет уплаты долга СССР.

Международные партнеры Украины обычно стараются передавать ВСУ системы вооружений советского образца, поскольку украинские военные хорошо с ними знакомы.

Южная Корея, которая живет в постоянном напряжении из-за отношений с соседней КНДР, лучше многих других азиатских стран готова к войне.

Это же отличает ее и от европейских стран, которые оказались не очень готовы к такому масштабному конфликту на своем континенте.

Поэтому привлечь такого партнера к прямым военным поставкам для Запада было бы выгодно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2028795-prezident-yuzhnoy-korei-pribyl-v-kiev-pochemu-oruzhie-iz-etoy-strany-mozhet-byt-vazhnym-dlya-ukrainy/

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