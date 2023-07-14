Известный боксер заявил о планах баллотироваться в президенты Украины

Александр Усик. Фото: Yan Dobronosov / Global Images Ukraine via Getty Images

Известный боксер Александр Усик заявил о желании баллотироваться в президенты Украины в будущем. Также он ответил на вопрос, следует ли Владимиру Зеленскому волноваться из-за этого, передает "Страна".

Боксер из Украины Александр Усик рассказал о планах после поединка с британцем Тайсоном Фьюри. Он заявил, что будет участвовать в президентской гонке в Украине.

"Далее пойду в крузервейт (от англ. Cruiserweight – весовая категория в профессиональном боксе – прим. ред.), снова стану абсолютным чемпионом, а затем "завяжу" и пойду баллотироваться в президенты", – сказал Усик.

Журналист поинтересовался у него, должен ли действующий президент Украины Владимир Зеленский волноваться.

"Зеленский спокоен, потому что у него есть сила", – ответил Усик.

Ранее Усик рассказал о переговорах с Тайсоном Фьюри, отметив, что британец запрашивает большие суммы. При этом украинский боксер заявил, что бой рано или поздно состоится.

Добавим, что ранее в интервью украинской службе BBC президент Украины Владимир Зеленский высказывался о возможности проведения президентских выборов в стране. По плану они должны состояться в 2024 году.

Украинский лидер сообщил, что если война к этому моменту закончится, то выборы состоятся.

"Выборы должны проходить в мирное время, когда нет войны, согласно законодательству. Я очень хочу, чтобы уже в следующем году был мир, и жизнь была такой, какой была до войны", – высказался Зеленский.

По информации на официальном сайте Офиса президента Украины, глава этого государства избирается украинскими гражданами на основе общего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования сроком на 5 лет.

Владимир Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, присягу принес 20 мая того же года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2028704-izvestnyy-bokser-zayavil-o-planah-ballotirovatsya-v-prezidenty-ukrainy/