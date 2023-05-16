Александр Усик: Наш бой с Тайсоном Фьюри рано или поздно состоится

Александр Усик. Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Украинский боксер-супертяж Александр Усик высказался об организации поединка с Тайсоном Фьюри. Он отметил, что британец запрашивает большие суммы, сообщает vringe.com.

"Для Фьюри бокс - это не только спорт, но и шоу. И есть еще один фактор - деньги. Он все время говорит о них и озвучивает какие-то невероятные суммы, которые хочет получить за бой. Я считаю, что все его громкие заявления - накал страстей. Без этого никуда. А так, чего ему бояться меня? Он профессиональный спортсмен. И даже проиграв, заберет свое.

Не секрет, что гонорары прописываются для обеих сторон. Если хочет потянуть интригу, его право, но бегать за ним или идти на уступки никто не будет. Поединок рано или поздно состоится. И все решится в ринге",- заявил Усик.

Напомним, что стороны уже вели переговоры. Фьюри запросил разделение гонораров 70 процентов на 30 в свою пользу. Усик дал согласие. Однако затем команды не нашли компромисса в вопросе матча-реванша и сделка сорвалась.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020801-aleksandr-usik-nash-boy-s-taysonom-fyuri-rano-ili-pozdno-sostoitsya/