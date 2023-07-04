Беспилотники пытались атаковать Новую Москву и Подмосковье, заявили российские власти (фото, видео)

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Российские власти заявили об атаке беспилотников на Новую Москву и Подмосковье. Атака была отражена, сообщили в Минобороны РФ. Военные рассказали подробности произошедшего.

Информацию о произошедшем налете БПЛА в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы", - написал градоначальник.

Он также добавил, что в целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов - позже ограничения начали снимать.

Жертв и пострадавших нет, подчеркнул Собянин.

В официальном Telegram-канале Минобороны РФ сообщили подробности - в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники были поражены.

По информации военных, три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.️ Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье.

По информации РИА Новости, БПЛА повредили жилые дома по Ленинскому проспекту и улице Профсоюзной на юго-западе Москвы. Также один дрон попал в дом по улице Атласова в Новой Москве.

Корреспондентам издания в Росавиации сообщили, что сейчас аэропорты Москвы работают штатно.

В соцсетях очевидцы публикуют фото обломков беспилотников.

Украинская сторона пока не прокомментировала произошедшее.

Напомним, что в мае российские власти заявили об атаке беспилотников на Кремль - сообщалось о двух дронах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после произошедшего заявил, что Владимира Путина не было в Кремле в момент нападения беспилотников, он работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг причастность Украины к атаке на Кремль.

Военные эксперты отмечали, что Кремль - один из самых защищенных в России объектов. Подчеркивалось, что существует более широкий контур защиты Кремля от беспилотников в пределах Москвы, но о его составе мало что известно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2027498-bespilotniki-pytalis-atakovat-novuyu-moskvu-i-podmoskove/