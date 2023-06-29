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Сценарий "тотальной войны" отработали военные в Китае

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Китайские военные
Китайские военные. Иллюстративное фото: FrankvandenBergh / Getty Images

В Китае отработали сценарий "тотальной войны", при котором мобилизуются все ресурсы страны. Сценарий был обозначен латинской буквой Z, пишет South China Morning Post.

Военные Китая отработали сценарий "тотальной войны" при проверке и оценке нового военно-морского оружия. Поскольку, по словам участвующих в этом проекте ученых, риск военного конфликта между КНР и США достиг самого высокого уровня за последние десятилетия.

Сценарий был обозначен латинской буквой Z.

"Тотальная война", как пишет газета, означает, что все имеющиеся ресурсы и усилия нации мобилизуются для победы в войне, в ней участвуют не только военные, но и гражданское население.

При этом последствиями такой войны могут быть миллионы или даже миллиарды погибших, значительный ущерб инфраструктуре – городов, транспортных систем, коммуникационных сетей и промышленных объектов.

Напомним, что недавно состоялся примирительный двухдневный визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин, в ходе которого он встретился с лидером КНР Си Цзиньпином и высокопоставленными чиновниками страны.

Во время встречи с Си Цзиньпином Блинкен заявил, что США и КНР ответственны за отношения между собой.

"Президент Байден попросил меня отправиться в Пекин, потому что он считает, что Соединенные Штаты и Китай обязаны и несут ответственность за управление нашими отношениями. Соединенные Штаты привержены этому. Это в интересах США, в интересах Китая и в интересах всего мира", – отметил госсекретарь.

Однако через день после этого президент США Джо Байден, рассказывая о реакции Си Цзиньпина на сбитый в начале года китайский разведывательный зонд над США, назвал последнего диктатором. В МИД КНР назвали его слова серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026744-stsenariy-totalnoy-voyny-otrabotali-voennye-v-kitae/

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