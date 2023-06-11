Экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева приговорили к 10 годам тюрьмы

Курманбек Бакиев. Фото: ALEXEY GROMOV/AFP via Getty Images

Бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева заочно приговорили к 10 лишения свободы. С учетом приговоров по другим делам его осудили на 30 лет тюрьмы, передает Sputnik Кыргызстан.

Издание со ссылкой на пресс-службу Первомайского районного суда Бишкека пишет, что приговор был вынесен еще 1 марта.

Если экс-президента Кыргызстана задержат, у него конфискуют имущество и на три года запретят ему занимать государственные должности после теоретического освобождения. С учетом приговоров по другим делам районный суд постановил заключить Бакиева на 30 лет в колонию строгого режима.

Вместе с ним сроки получили:

Максим Бакиев – 13 лет;

бывший замглавы Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям Алексей Елисеев – 12 лет;

бывший замминистра финансов Эмирлан Торемырзаев – 12 лет;

экс-глава Агентства по геологии и минеральным ресурсам Капар Курманалиев – 13 лет;

бывший министр внешней торговли и промышленности Садриддин Жээнбеков – 10 лет;

бывший государственный юрист Елена Белковская – 9 лет.

Отмечается, что их приговорили заочно, так как они все находятся не в Кыргызстане.

Издание напоминает, что Курманбек Бакиев является главным фигурантом дела об апрельских событиях, когда были расстреляны митингующие, выступившие против его правления.

Верховный суд Кыргызстана заочно приговорил его к пожизненному заключению, которое из-за возраста (на тот момент ему было больше 60 лет) заменили 30 годами лишения свободы.

Также отмечается, что по этому же делу осуждены и два родственника Бакиева. Его брат Жаныш, возглавлявший Службу госохраны, заочно получил пожизненный срок. Старший сын беглого президента Марат в свое время занимал пост заместителя председателя ГСНБ. Он заочно приговорен к 27 годам лишения свободы.

Между тем, как передает 24.kg, экс-президента Кыргызстана осудили и по делу о коррупции, а именно по факту незаконного подписания соглашения между "Кумтор Голд Компани", "Центрерра голд" и ОАО "Кыргызалтын", дело по которому было возбуждено в 2013 году.

Добавим, что по информации издания, Курманбек Бакиев занимал пост президента Кыргызстана с 2005 по 2010 год.

В 2010 году, когда в стране вспыхнули протесты из-за резкого повышения цен на коммунальные услуги, экс-сторонники Бакиева начали обвинять его в клановости и авторитаризме. 7 апреля того же года оппозиция штурмовала Белый дом (президентскую резиденцию). Бакиев вначале сбежал на юг Кыргызстана, а затем – в Казахстан, где написал заявление об отставке. Позже получил убежище в Беларуси.

Ранее глава Кыргызстана Садыр Жапаров рассказал, вернут ли осужденного экс-президента Курманбека Бакиева на родину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2024295-eks-prezidenta-kyrgyzstana-kurmanbeka-bakieva-prigovorili-k-10-godam-tyurmy/