На крышах старики и собаки. Как наводнение в Херсонской области переживают на правом и левом берегу

Житель Херсонской области. Фото: Alex Babenko / Getty Images

Из-за прорыва плотины Каховской ГЭС затопило города и села на берегах Днепра - и те, что под оккупацией, и на освобожденных Украиной территориях. На украинском, правом берегу видны следы активных спасательных действий, но на левом берегу Днепра, оккупированном российскими войсками, люди жалуются в чатах, что помощи от государства нет, а военные якобы даже мешали волонтерам. Би-би-си рассказывает, как люди спасались от воды на обоих берегах.

Василий, 73-летний житель города Алешки, с двумя своими собаками около суток просидел на крыше своего дома.

"Я отцу звонил в восемь утра, говорил: закинь документы и вещи в машину, чтобы, если что, успеть выехать, - рассказывает Би-би-си его сын Аркадий. - Потом часов с 10 до 11 звонил, он еще был дома. А потом электричество отключилось и связь пропала. Я через знакомых узнавал - узнал, что отец на крыше".

Левый берег Днепра - более низкий, поэтому после разрушения плотины Каховской ГЭС он пострадал сильнее, чем правый. Если правый берег, где находится Херсон, украинская армия освободила в ноябре 2022 года, то города на левом берегу - Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань - находятся в оккупации с первых дней войны.

Аркадий с мамой уехали из Алешек в Россию в ноябре 2022 года. Отец тогда решил остаться: "Мы рассчитывали на две-три недели уехать, максимум на месяц. А папа сказал: я тут побуду, на хозяйстве, у нас ведь две собачки. Да и мародеры чтобы не влезли, народ-то разный".

Не успел отец Аркадия уехать и после известия о разрушении плотины. В итоге ему пришлось на крыше ждать помощи волонтеров.

"Вчера всем предлагали эвакуацию, но никто не хотел - или никто не знал, что можно уехать. Взять любое животное: при потопе они все знают, что надо бежать. А у нас такой народ, что - нет, ничего, побудем дома", - сетует Аркадий.

Автомобиль его отца, как и дом, теперь под водой.

Алешки под водой

Еще днем 6 июня , что на левом берегу жителей ждут эвакуационные автобусы.

7 июня оккупационные власти признали, что Алешки почти полностью затопило. Они объявили, что в Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки отправлены отряды МЧС.

По словам главы назначенного Россией правительства области Андрея Алексеенко, эвакуация людей из затопленных Алешек возможна только на спецтехнике.

"В город направили все свободные грузовики высокой проходимости - "Уралы" и КамАЗы. Из Крыма везут спасательные плавсредства МЧС". - написал он.

Но люди, с которыми говорила Би-би-си, ждали помощи не от государства, а от волонтеров. От государства она так и не пришла, утверждают те, с кем поговорила Би-би-си.

"С самого утра оставили заявку на русской МЧС. Никто не отреагировал. Как бы они добавили адрес в очередь, но за семь часов никто к ним не добрался, - рассказал Би-би-си уроженец Алешек Кирилл Вознесенский: он сейчас в Германии, а его пожилые родители остались в Алешках. - У них затопило подвал, затопило первый этаж. Сейчас вода поднимается, и если они откроют дверь, их зальет просто. Отец практически не ходит".

Кирилл весь день через чаты и городские группы пытался найти кого-то с лодкой, кто бы добрался до родителей. "Везде, где дозванивались, говорят - ждите очереди. Собака еще была у нас, лайка, Тай. Родители успели его отстегнуть, он вроде к соседям уплыл, но что с ним дальше произошло, тоже неизвестно".

Мужчина по грудь в воде. Фото: Alex Babenko / Getty Images

Сотни похожих сообщений с адресами и координатами люди оставляют в чатах с волонтерами. Как правило, это не те, кого затопило, а их близкие. "Двое пенсионеров на чердаке ждут помощи". "Мои родители на крыше, сидят уже в воде и вода прибывает! Мама после инсульта". "Три человека и один кот. Затоплен первый этаж, вода доходит до второго. Воды и еды совсем нет". Волонтеры составляют по этим сообщениям карту с метками и плавают на лодках по адресам. Вечером 7 июня доплыли и до родителей Кирилла.

"Медиазона" (СМИ признано в России "иностранным агентом") со ссылкой на волонтера-координатора помощи пишет, что лодок, спасающих жителей Алешек, буквально единицы. "Те силы, о которых я слышал - это пять-шесть-десять лодок, а количество сообщений об эвакуации идет на сотни, и там, как правило, по три-четыре человека, бывает по десять", - сказал координатор Вячеслав.

Бабушка в лодке. Фото: Andre Alves / Anadolu Agency via Getty Images

Его слова подтверждает волонтер Анна (имя изменено по ее просьбе в целях безопасности), координирующая один из чатов по эвакуации жителей. "Сейчас на месте волонтерят в основном местные жители, - говорит она. - Их частично обеспечили лодками - теми, которые купили на сборы от неравнодушных, еще несколько раздобыли бесплатно. И несколько нашли на месте", - рассказала Анна в разговоре с Би-би-си. По ее подсчетам, всего эвакуации в Алешках ждут около 5 тысяч человек.

"На карте 1500 точек. В каждой точке в среднем 3-5 человек (есть, где один человек, есть группы по 10-15 человек). То есть цифра тех, кто находится в зоне подтопления - минимум 5000 человек", - сообщила волонтер.

По ее словам, большинство заявок - от стариков и семей с детьми, многие с животными. "500 человек сейчас находятся уже в воде" и нуждаются в срочной эвакуации, говорит Анна.

За вчерашний день волонтерам удалось спасти более 200 человек.

Волонтеры, работающие на местах, говорят, что некоторые улицы полностью ушли под воду.

"И если вчера там были живые люди, то сегодня там никто не выжил, то есть счет идет на часы - люди тонут, погибают от переохлаждения и обезвоживания", - говорит волонтер.

Что делают оккупационные власти

Украинский мэр Алешек Евгений Рыщук рассказал, что российская армия начала снимать людей с крыш затопленных домов лишь к вечеру 7 июня, второго дня после катастрофы, а до этого оккупационные силы вообще не реагировали на обращения жителей и даже мешали работать волонтерам. Волонтеры, с которыми общалась Би-би-си, тоже говорят, что к вечеру 7 июня работа МЧС стала заметной.

Рыщук также сообщил как минимум о трех погибших из-за затопления. По данным волонтеров, смертей намного больше: называют улицу Нижнюю, которая полностью ушла под воду. Проверить количество погибших у Би-би-си сейчас нет возможности.

Все опрошенные Би-би-си люди рассказали, что их родные, пострадавшие от наводнения, остаются жить у знакомых - или, как отец Аркадия, сейчас в больнице. О государственных пунктах размещения для пострадавших никто не знает.

При этом назначенный Россией глава оккупационного правительства области Андрей Алексеенко заявил, что для эвакуированных развернуты 44 пункта временного размещения на 2496 человек в не задетых наводнением городах и селах. "Поскольку многие не успели при эвакуации собрать даже минимум вещей, волонтеры и соцработники раздают гуманитарную помощь, - сообщил он. - В ближайшие дни начнем выплату компенсаций по 10 и 50 тысяч рублей. После того как комиссии проведут оценку ущерба домам пострадавших, выплатим компенсации на восстановление жилья".

По словам Алексеенко, тревогу сейчас вызывает ситуация с затоплением водозаборов, размытием кладбищ и скотомогильников: любая вода, кроме бутилированной, может быть опасна для питья. Еще одна опасность для жителей - мины, принесенные течением.

Русская служба Би-би-си спросила МЧС и Министерство обороны России, как проводится эвакуация, и ожидает ответа. На сайте МЧС 8 июля появился пресс-релиз о том, что проведено заседание правительственной комиссии и "оказывается вся необходимая помощь". Никто из высокопоставленных лиц России на место чрезвычайного происшествия не выезжал.

"Я сегодня за собакой соседки ныряла"

Херсон затопило не так сильно, как низкий левый берег. 7 июня пиковые показатели дошли до 5,34 метра, кое-где вода достигает второго-третьего этажа многоквартирных домов. За два первых дня наводнения из Херсона уже эвакуировали более 2 тысяч человек, около 1,5 тыс. из которых - из Острова, района, который пострадал сильнее всего.

"Я теперь безработная: Остров, микрорайон, в котором я работаю, затопило, - рассказала Би-би-си жительница Херсона Настя. - Снаряды давно не пугают. А это - очень. И не от страха смерти, а оттого, что я наблюдаю, как город умирает, люди уезжают, большинство не вернутся, даже после отхода вод".

"Пусть медленно, но развивающийся город Россия превратила в зону отчуждения", - говорит Настя. Ее дом не пострадал: он стоит на возвышенности, и там сухо. А соседей ниже по улице затопило. "Я сегодня за собакой соседки ныряла. Собака на крыше сарая была, но привязана под водой. Отдала хозяйке: ей 82, сама она не могла её достать".

Помощь волонтеров на лодках потребовалась и в Херсоне: люди на надувных плоскодонках по затопленным улицам наравне с ГСЧС и катерами полиции и звали желающих эвакуироваться.

Волонтеры спасают животных. Фото: Alex Babenko / Getty Images

Ольга Левченко из днепропетровского благотворительного фонда "Помогаем" приехала на правый берег Херсона в четверг выдать гуманитарную помощь многодетным семьям. Вместе с другими волонтерами она помогает местным жителям, которые пытаются выезжать самостоятельно на лодках, хотя украинский МЧС запрещает выезжать самовольно.

"Течение сильное, и это может быть опасно. Волонтеры помогают людям с эвакуацией в Одессу и Николаев, хотя в основном местные не хотят уезжать. Они уже привыкли ко всему, они привыкли к обстрелам, не боятся ничего. Сидят в многоэтажках, ждут, когда вода спадет, но просят привезти еду и воду", - рассказывает Левченко.

Среди многодетных семей, которым фонд выдавал гумпомощь, была семья из села Федоровка, у которой обрушился дом. Всю ночь они вывозили домашний скот грузовиками, а сегодня они плачут, потому что дом не восстановится, рассказывает Левченко. Она подтверждает, что во многих домах нет водоснабжения и газа.

Больше всего пострадал район Корабел, там вода до сих пор поднимается. Все запросы жителей о помощи, воде, еде принимает ГСЧС Украины.

"Передвигаться на лодках может быть опасно - плывут холодильники и стиральные машины, а течение сильное. Все переживают, все на нервах, всем непросто", - описывает жизнь в Херсоне Левченко.

Согласно сообщениям из волонтерских чатов, некоторые добровольцы приезжали спасать людей с правого берега на левый, то есть на оккупированную территорию. Они встречали сопротивление российских военных, некоторых, по рассказам волонтеров, не пропустили вовсе, угрожая расстрелом.

Спасение жителей. Фото: Alex Babenko / Getty Images

Другие местные жители пытались переплыть через Днепр с левого берега на правый, то есть из оккупации - на подконтрольную Украине территорию.

Раньше это было сделать невозможно, потому что реку обстреливали российские войска. На левобережье были позиции россиян, но когда началось наводнение, их смыло. Однако переплыть разлившуюся реку все равно сложно из-за сильного течения.

"Теперь люди пытаются выбраться из оккупации. Выходит не у всех. Такую реку могут переплыть только очень искусные гребцы", - рассказал ВВС Украина Владимир, живущий в Херсоне.

Кому-то все же удается. В хаосе, который случился из-за наводнения, людей с дач на островах, находившихся под российской оккупацией с 24 февраля, смогли перевезти в Херсон - об этом рассказывает "Украинская правда".

8 июня в Херсон приехал Владимир Зеленский. Он посетил пункт временного размещения эвакуированных из зоны затопления, организованный на базе местного госпиталя. Президент Украины пообещал помочь пострадавшим в восстановлении жилья.

"Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в пределах Херсонщины", - написал он в своем телеграм-канале.

Накануне он раскритиковал Красный Крест и ООН за то, что те не приехали в зону ЧП.

8 июня вода начала уходить: в сети появились фото площади перед домом культуры Новой Каховки, которая еще недавно была покрыта водой и по ней плавали лебеди. Сейчас там видно землю. При этом, по словам волонтеров, на левом берегу ситуация легче не стала: до многих людей все еще не доехала помощь, с некоторыми родные потеряли связь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2024012-na-kryshah-stariki-i-sobaki-kak-navodnenie-v-hersonskoy-oblasti-perezhivayut-na-pravom-i-levom-beregu/