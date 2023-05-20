Бараку Обаме запретили въезд в Россию

Барак Обама в Орландо. Фото: Octavio Jones / Getty Images

44-му президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Обаме запретили въезд на территорию России. В список попали еще 499 влиятельных американцев, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

"В ответ на регулярно вводимые администрацией Дж. Байдена антироссийские санкции, которые призваны, по замыслу Вашингтона, нанести России максимальный ущерб, персонально затронув официальных лиц и простых граждан нашей страны, в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев", – говорится в публикации.

Как сообщается, в их числе – не только влиятельные фигуры США в лице экс-президента Барака Обамы, но и действующие руководители различных уровней исполнительной власти, бывшие чиновники.

Кроме того, в МИД РФ подтвердили, что запрос посольства США в Москве о консульском посещении арестованного репортера Эвана Гершковича в очередной раз отклоняется в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам из пула Министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"В результате чего они не смогли вылететь в Нью-Йорк для сопровождения его визита в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН", – говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году МИД РФ запретил въезд жене и дочери президента Джо Байдена – Джилл и Эшли. А в конце февраля губернатор Пензенской области России Олег Мельниченко закрыл въезд американскому президенту и членам его семьи въезд на территорию региона.

По информации на сайте Британской энциклопедии, Барак Хуссейн Обама II – 44-й президент США, занимавший этот пост с 2009 по 2017 год. Является первым афроамериканцем, занявшим этот пост. Родился 4 августа 1961 года на Гавайях в семье матери из Канзаса и отца из Кении.

До победы на президентских выборах Обама представлял Иллинойс в сенате США с 2005 по 2008 год. В 2009 году был удостоен Нобелевской премии мира за выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2021389-baraku-obame-zapretili-vezd-v-rossiyu/