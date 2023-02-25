Байдену запретили въезд в Пензенскую область России

Джо Байден. Фото: Jim Watson-Pool / Getty Images

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко запретил президенту США Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию области. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

"Распорядился запретить президенту США Джо Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области. Наш регион не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения", – написал Олег Мельниченко.

Губернатор Пензенской области заявил, что Байден не обладает отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью.

"Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у господина Байдена нет и никогда не было. Подозреваю, что и не будет – шансы на исправление крайне невелики. Думаю, это решение поддержат все мои земляки", – заявил губернатор Пензенской области.

Ранее Мельниченко попал в санкционный список Госдепартамента США, опубликованный на официальном сайте ведомства на прошлой неделе. Туда же вошли десятки других глав российских регионов.

Отметим, что в июне 2022 года МИД России запретил въезд в страну супруге Байдена и дочери.

Согласно данным сайта Системы обмена туристской информацией, Пензенская область расположена в 650 км к юго-востоку от Москвы. Региональный центр – Пенза. Площадь региона составляет 43,3 тыс. кв. км. Численность населения по данным на 2016 год – 1,3 млн человек.

Пензенская область. Скриншот: Google Maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2010848-baydenu-zapretili-vezd-v-penzenskuyu-oblast-rossii/