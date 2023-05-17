The Washington Post: Неизвестный проник в дом советника президента США по нацбезопасности

Джейк Салливан. Фото: Win McNamee/Getty Images

В Вашингтоне в дом советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана проник неизвестный мужчина, пишет издание The Washington Post.

Отмечается, что некий мужчина сумел незамеченным проникнуть в дом советника Байдена. Это случилось ночью около двух недель назад.

Как сообщает издание, ссылаясь на слова трех правительственных чиновников, сейчас инцидент расследует секретная служба США.

"Неизвестный мужчина вошел в дом Джейка Салливана около 3 часов ночи в конце апреля. Салливан столкнулся с мужчиной и приказал ему уйти", – пишут журналисты.

Подчеркивается, что следов взлома обнаружено не было.

По данным The Washington Post, у Салливана есть круглосуточная служба охраны, но агенты не знали, что злоумышленник проник в дом. Сообщается, что скорее всего незнакомец был пьян и не знал, где находится. По данным издания, нет никаких доказательств того, что этот человек знал Салливана или пытался причинить ему вред.

Как пишет ТАСС, 23 ноября 2020 года Байден назначил Джейка Салливана советником по вопросам национальной безопасности в своей будущей администрации. 20 января 2021 года он вступил в должность. При этом Салливан стал самым молодым советником на этом посту с момента его учреждения в 1953 года.

В целом, как отмечает сайт ShareAmerica, помощник президента США по вопросам национальной безопасности, которого чаще называют советником по национальной безопасности – это старший помощник в составе Исполнительного управления президента США. Он выступает в качестве главного штатного советника президента по вопросам национальной безопасности.

Советник по национальной безопасности, как правило, является членом ряда военных советов или советов безопасности. Советник подчиняется непосредственно президенту, так же как должностные лица министерского уровня и другие старшие помощники.

Также напомним, что в конце марта неизвестный в маске для Хэллоуина пытался проникнуть в квартиру канцлера Германии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2020873-the-washington-post-neizvestnyy-pronik-v-dom-pomoschnika-prezidenta-ssha-po-natsbezopasnosti/