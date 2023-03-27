Неизвестный в маске для Хэллоуина пытался проникнуть в квартиру канцлера Германии

Олаф Шольц. Фото: Jens Kalaene/picture alliance/Getty Images

В немецком городе Потсдаме взломщик проник в дом, где находится квартира Олафа Шольца и пытался попасть в его квартиру, передает РИА Новости, ссылаясь на местные СМИ.

"Взломщик проник в многоквартирный дом, где находится квартира канцлера Олафа Шольца. Меры безопасности в здании были усилены", – говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел вчера вечером. Сам канцлер в это время находился на заседании коалиционного комитета.

По данным немецкого издания, на снимках с камеры видеонаблюдения запечатлен человек в маске для Хэллоуина, перчатках, капюшоне и с налобным фонариком.

Как сообщили источники журнала, неизвестный был замечен при попытке проникнуть в квартиру, а затем скрылся. Сейчас полиция разыскивает беглеца.

Город Потсдам на карте Германии. Скриншот: Google Maps

Добавим, что, по данным ТАСС, в сентябре 2021 года Олаф Шольц стал лидером партийного списка СДПГ на парламентских выборах. По их итогам он возглавил коалиционное правительство, в которое также вошли "зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП).

В должность канцлера Германии Шольц вступил в декабре 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2014261-neizvestnyy-v-maske-dlya-hellouina-pytalsya-proniknut-v-kvartiru-kantslera-germanii/