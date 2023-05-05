В Киеве сбили беспилотник, пролетавший над центральной площадью (фото, видео)
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Накануне вечером в украинской столице был сбит беспилотник - в результате падения аппарата произошел пожар в одном из ТЦ Киева. Выяснилось, что был сбит БПЛА Bayraktar.
Информацию о произошедшем доложил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
Позже его слова подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Он также пояснил, что обломки аппарата упали в Соломенском районе и повредили здание ТЦ. Произошедшее спровоцировало пожар на первом этаже четырехэтажного здания.
В своем официальном Telegram-канале он уточнил, что взрывная волна повредила декоративные элементы облицовки.
Позже командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что над Киевом был сбит украинский беспилотник Bayraktar. В своем Telegram-канале ведомство уточнило, что во время планового полета он потерял управление.
Было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп.
В Сети также появились кадры с места событий.
Напомним, что на днях в России заявили об атаке на Кремль с помощью беспилотника. СМИ распространили кадры с места событий.
Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг причастность Украины к атаке на Кремль.
Тем не менее пресс-служба Владимира Путина назвала произошедшее, в том числе, покушением на президента. После произошедшего уточнили, что Путин не пострадал, график его работы остался без изменений.
Позже пресс-секретарь президента добавил, что российского лидера не было в Кремле в момент нападения беспилотников - сообщалось, что он работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019480-nad-kievom-sbili-bespilotnik-foto-video/