Коронация короля Карла III: прямая трансляция

Карл III. Фото: Карл III. Фото: Bloomberg/Getty Images

В 11 часов в Лондоне (в 16 часов по времени Алматы) начнется официальная церемония коронации британского короля Карла III. Она пройдет в Вестминстерском аббатстве. Перед взорами публики предстанут традиции, соблюдаемые вот уже более 1000 лет.

Карл III будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой. Он стал 40-м правящим монархом Великобритании. Первая коронация состоялась в 1066 году.

По программе официальные мероприятия начались с торжественной процессии от Букингемского дворца до Вестминстерского аббатства.

По всему маршруту шествия установлены смотровые площадки, доступ на которые открыли в 6.00 по британскому времени.

Также в Гайд-парке, Грин-парке и Сент-Джеймсском парке установлены экраны, где идет трансляция церемонии.

Возле Букингемского дворца поставили трибуны для приглашенных гостей, в число которых вошли ветераны вооруженных сил, сотрудники Национальной службы здравоохранения и соцработники.

Великобритания остается единственной европейской страной, которая до сих пор коронует своих монархов. Важную роль в церемонии играют традиционные королевские регалии: корона, держава и скипетры. Каждая из них символизирует особые аспекты роли короля и его обязательств.

Коронационная служба состоит из нескольких частей:

признание и одобрение;

клятва;

помазание;

инвеститура;

восхождение на престол.

Церемония должна продлиться около двух часов.

Напомним, ранее стало известно, кто приедет на коронацию Карла III в Лондон.

Также казахстанцев предупредили, что в период с 6 по 8 мая в столице Великобритании вырастет число пассажиров в аэропорту Хитроу. Также возможны задержки и проблемы с общественным транспортом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019612-koronatsiya-korolya-karla-iii-onlayn-translyatsiya/