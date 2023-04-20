Стало известно, кто приедет на коронацию Карла III в Лондон

Карл III. Фото: Henry Nicholls - WPA Pool/Getty Images

Великобритания готовится к коронации Карла III, которая состоится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. На сегодняшний день стало известно, кто из официальных лиц посетит церемонию. Было разослано около двух тысяч приглашений, передает BBC.

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Во время церемонии король будет коронован вместе с Камиллой, королевой-консортом. Среди организаторов церемонию называют кодовым словом "Операция Золотая сфера". Карл III решил, что его коронация будет менее продолжительной и масштабной, чем коронация его матери королевы Елизаветы II в 1953 году. Было разослано около двух тысяч приглашений.

На коронации будут присутствовать Уильям и Кэтрин (принц и принцесса Уэльские), а также двое братьев и сестер короля, Анна (королевская принцесса) и Эдвард (герцог Эдинбургский). После долгих спекуляций принц Гарри также подтвердил свое участие в церемонии. Однако он будет присутствовать без своей супруги Меган. На церемонию придут действующий премьер-министр Великобритании Риши Сунак, а также экс-премьеры Лиз Трасс и Тони Блэр.

Что касается мировых лидеров, то Лондон посетит президент Франции Эммануэль Макрон. Президент США Джо Байден еще в начале апреля сказал королю, что не сможет приехать, однако церемонию посетит первая леди США Джилл Байден. В нарушение традиций коронацию также посетят члены иностранных королевских семей: принц Монако, наследный принц Японии, король Швеции.

Коронация — это символическая и религиозная церемония возложения короны на голову монарха. Церемония формализует роль монарха как главы англиканской церкви и знаменует передачу титула и полномочий. При этом монарху необязательно быть коронованным, чтобы стать королем. Эдуард VIII правил без коронации, а Карл III автоматически стал королем в момент смерти королевы Елизаветы II.

Коронация британских монархов проходит по одному и тому же протоколу на протяжении последней тысячи лет. В Европе нет аналогов этой церемонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2017384-stalo-izvestno-kto-priedet-na-koronatsiyu-karla-iii-v-london/