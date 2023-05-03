Еще один поезд сошел с рельсов в России. Власти вновь заявили о взрыве (видео)
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В Брянской области РФ сошел с рельсов еще один грузовой поезд. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что это произошло из-за взрыва.
Инцидент произошел накануне вечером, об этом в своем официальном Telegram-канале сообщило РЖД.
"Сегодня в 19:47 (по местному времени прим. ред.) на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская - Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении компании.
Пострадавших нет, открытого горения нет, добавили в РЖД.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем официальном Telegram-канале заявил, что сработало неустановленное взрывное устройство.
"В районе железнодорожной станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава", - пояснил глава региона.
Он также добавил, что правоохранительными структурами ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
Стоит отметить, что 1 мая в Брянской области на другом участке железной дороги тоже с рельсов сошел грузовой поезд. Власти региона заявляли о взрыве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019084-esche-odin-poezd-soshel-s-relsov-v-rossii-vlasti-vnov-zayavili-o-vzryve-video/