Еще один поезд сошел с рельсов в России. Власти вновь заявили о взрыве (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: СК РФ

В Брянской области РФ сошел с рельсов еще один грузовой поезд. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что это произошло из-за взрыва.

Инцидент произошел накануне вечером, об этом в своем официальном Telegram-канале сообщило РЖД.

"Сегодня в 19:47 (по местному времени прим. ред.) на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская - Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении компании.

Пострадавших нет, открытого горения нет, добавили в РЖД.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем официальном Telegram-канале заявил, что сработало неустановленное взрывное устройство.

"В районе железнодорожной станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава", - пояснил глава региона.

Он также добавил, что правоохранительными структурами ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Стоит отметить, что 1 мая в Брянской области на другом участке железной дороги тоже с рельсов сошел грузовой поезд. Власти региона заявляли о взрыве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2019084-esche-odin-poezd-soshel-s-relsov-v-rossii-vlasti-vnov-zayavili-o-vzryve-video/