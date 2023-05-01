Грузовой поезд сошел с рельсов в России. Власти заявили о подрыве путей

Место ЧП. Фото с места событий: https://t.me/breakingmash

В Брянской области РФ на железнодорожных путях произошло ЧП - грузовой поезд сошел с рельсов. Власти региона заявили о подрыве железнодорожных путей.

Губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале прокомментировал произошедшее.

"В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава". - написал он.

По словам главы региона, пострадавших нет.

В РЖД корреспондентам РИА Новости уточнили, что сошли локомотив и семь вагонов. На этом участке железной дороги приостановили движение, возможны задержки пассажирских поездов.

Тема временем, в соцсетях появились видео с места схода вагонов в Унечском районе Брянской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018886-gruzovoy-poezd-soshel-s-relsov-v-rossii-vlasti-zayavili-o-podryve-putey/